Los trucos que debes seguir para llevar looks con colores neón de forma sofisticada

En este 2022, la moda cada vez está más diversificada y las tendencias se adaptan a todos los gustos, por eso, los atuendos con colores neón son han tomado cada vez más relevancia.

Por eso, es importante conocer cómo lucir estos looks de forma sofisticada para que puedas adaptarlo a cada uno de los estilos que decidas llevar en tu día a día.

Los colores neón volvieron a ser tendencia en los últimos meses y es que estas tonalidades fueron un éxito hace varias décadas, cuando un color llamativo era parte fundamental de cualquier atuendo.

En la actualidad, estos tonos pueden ser incluidos en looks que sean formales, sofisticados o casuales, pues todo se trata del tipo de prenda que añadamos a nuestro look.

Lo ideal es que siempre tengamos prendas básicas que se puedan a todos los contextos y, así añadir los colores neón de forma mucho más sencilla, ya que tendremos una base simple en la que podemos trabajar.

Esto no significa que no podamos tener como prendas principales los colores neón, solo es una forma más simple de construir un look sofisticado que no pase a ser un estilo excesivamente llamativo.

Así puedes llevar looks con colores neón

Juega con contrastes

No tengas miedo de jugar con colores contrastantes, ya que pueden crear una armonía llamativa, pero positiva. El truco es no exagerar con demasiados colores, para así tener un estilo que no rompa con tu estilo.

Comienza con detalles discretos

Si no tiene experiencia llevando mucho color, la mejor opción es comenzar con accesorios discretos, de modo que no todo tu look sea muy llamativo, sino que tenga solo un toque brillante.

Los colores neutros pueden ser tus aliados

Si quieres comenzar a tener más color en tus looks, procura comenzar teniendo prendas con tonalidades neutras, ya que será más fácil añadir prendas con varios colores.

Los básicos también pueden ser coloridos

Hasta las prendas más básicas pueden ser mezcladas con tonalidades llamativas. Por ejemplo, un pantalón de mezclilla puede ser una base perfecta en tu outfit.