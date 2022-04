La organización de uno de los eventos de moda más grandes del país se prepará para su séptima edición que se llevará a cabo en el Ocean Club, Playas Villamil, además de contar con una temática increíble, los diseñadores serán de lujo, en esta ocasión conversamos con Rocío Simisterra, diseñadora de alta costura, comenzó con su carrera en Suiza dando tips de moda y asesoría de imagen.

¿Cómo ha sido su trayectoría?

Desde muy pequeña fui una mujer apasionada por la moda, por crear e innovar en todos los ámbitos y cuando llegué hasta Suiza comencé a plasmar esos sueños que tuvo mientras vivía en su natal y querida Esmeraldas, desde entonces ha recorrido un camino de altos y bajos que suman 16 años de experiencia y muchos éxitos que se plasmarán en el Latino America Fashion Weekend.

Rocío Simisterra llega hasta el Fashion Weekend 2022 por primera vez fucionando diferentes culturas

Inspiración

Yo tengo una base que me permite alcanzar todas las ideas y al estar en un lugar que me transmite varios sentimientos simplemente pongo en práctica mis patrones y la carrera que he venido forjando a lo largo de los años.

Las expecatitavas sobre el Latino America Fashion Weekend

He conocido a gente con experencia y mucha sabiduría, que mis expecativas realmente son altas y agradecida con Cecilia Niemes porque hemos sido partners en este evento que realmente anhelamos sea tal cual lo soñamos.