Claves de moda para lucir elegante y estilizada si tienes pecho grande

Tener pecho grande es un atributo maravilloso en la mujer, sin embargo, muchas no lo sienten así cuando llega la hora de vestirse porque puede ser un tanto complicado si no se manejan ciertas claves de moda.

Sin embargo, potenciar nuestros atributos es más fácil de lo que crees porque con ciertos trucos lograrás lucir estilizada y presumir tus curvas sin odiar lo que la naturaleza te dio.

Claves de moda para mujeres de pecho grande

Dile no al ‘oversize’

Es normal creer que al tener pecho grande, necesitaremos sí o sí prendas más grandes aun, pero la verdad es que no.

De hecho, las prendas ceñidas son mucho más favorecedoras porque realzan tu figura, sin hacer lucir tus senos caídos, más grandes o aplastados.

Asimismo, potencia las curvas de tu cuerpo y minimiza cualquier volumen que no sea provechoso que se pueda generar con camisetas, blazers y otras prendas anchas.

Escoge el escote correcto

De igual manera, es importante no solo acertar con la talla, sino también con el estilo adecuado. El escote predilecto para mujeres de pecho grande es el V cuando no es muy profundo, debido a que alarga el cuello y adelgaza visualmente.

También es válido apostar por el cuadrado y el redondo abierto. Huye de los halter, porque tienden a generar el efecto contrario, así como el de hombros caídos. Ten cuidado con los volantes y las blusas gráficas puesto que llaman la atención a la zona.

Chaquetas, mejor abiertas

Por otro lado, cuando quieras apoyarte de prendas superiores como blazer, chalecos o chaquetas, es mejor cuando estas están abiertas porque crean un efecto de alargamiento muy favorecedor. En cambio, cuando están cerradas dan volumen.

Igualmente, Marie Claire recomienda decantarse principalmente por tonos lisos y neutros porque nunca te dejarán mal, aunque no quiere decir que no uses estampados. Los motivos pequeños son mejores para ti.