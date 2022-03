Combina cárdigans anudados, un estilo revelador y sofisticado a la vez

En este 2022, los estilos reveladores cada vez toman más relevancia y es por eso que los atuendos con cárdigans anudados se han vuelto una de las tendencias favoritas del momento y aquí te mostraremos cómo llevarlos.

Durante mucho tiempo, los estilos que mostraban las prendas de una forma reveladora no eran considerados apropiados para determinadas circunstancias, de tal manera que no todas se atrevían a usar este tipo de look.

Sin embargo, tanto la sociedad como la moda se han transformado lo suficiente como para imponer tendencias que nos ayudan a lograr atuendos que equilibren a la perfección esos toques sensuales con la sofisticación que nos identifica a muchas de nosotras.

Los cárdigans anudados pueden ser combinados con determinadas blusas para llevar un estilo discreto, pero también se ha hecho muy popular llevar estilos un poco más reveladores y es válido lucirlos sin ninguna prenda abajo.

Con esta tendencia, es común lucir un escote marcado y asomar de forma muy sutil las líneas del busto.

Aunque podrías elegir un atuendo muy sensual para llevar este tipo de prendas, también puedes equilibrar el look con prendas oversize o cubiertas que se convertirán en la mezcla perfecta.

Aquí te mostraremos algunos outfits que podrían inspirarte para lograr tu mejor look.

Así puedes mezclar cárdigans anudados en tu estilo

Combina con pantalón de sastre

Si lo que deseas es lograr un look que tenga un toque de elegancia, una buena idea es combinar tu cárdigan con unos pantalones de sastre, ya que estos serán un equilibrio perfecto entre el estilo revelador y el toque sofisticado.

Mezclilla y pop de color para un estilo llamativo

Una salida con amigas, un almuerzo o un paseo casual, son lugares en los que puedes optar por un estilo informal pero sofisticado, ya que puedes llevar pantalones de mezclilla holgados con zapatos de tacón.

Puedes añadir accesorios

Si no quieres llevar demasiados elementos en tu look, un accesorio bien pensado puede hacer toda la diferencia con un cárdigan de este estilo. Un cinturón hará que no sea tu escote lo único que capte la atención y así lograrán un equilibrio.

La sencillez también te hará deslumbrar

También es válido optar por mucha discreción, accesorios muy finos y tonos claros neutros. Esto hará que el escote sea lo llamativo, pero no se pierda la elegancia que tanto te caracteriza.