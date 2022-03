Maquillaje antiedad: claves para disimular las arrugas y rejuvenecer a los 50

Al llegar a los 50 queremos disimular las ojeras y arrugas más que nunca, y aunque no tienen nada de malo y no tienen que acomplejarte, existen algunas claves que puedes seguir para lograrlo.

Y es que con unos sencillos trucos a la hora de maquillarte harás la diferencia y vas a lucir más juvenil y hermosa a tus 50 o más.

Lo mejor es que se trata de claves muy fáciles, que no te quitarán mucho tiempo, pero son básicas para que tengas un look fresco y moderno, realzando tu belleza.

Claves a la hora de maquillarte para lucir rejuvenecida a los 50

Hidrata la piel antes del maquillaje

Es importante hidratar la piel antes de maquillarte, especialmente a esta edad, pues ayudará a disimular las arrugas y cualquier “imperfección”.

Si no lo haces, y aplicas la base directamente en la piel seca, se notarán y marcarán las arrugas, así que lo más recomendado es aplicar sérum y crema hidratante, y espera unos minutos para que absorba bien y comienza a maquillar.

Usa base hidratante

Para que te veas fresca y juvenil, es importante que uses una base hidratante, que contenga una fórmula con colágeno y ácido hialurómico.

Aplica la base desde el centro del rostro hacia el exterior, y no abuses de ella, menos, es más, así que mientras más natural luzcas, más joven te verás, solo preocúpate por cubrir las manchas, arrugas, u ojeras.

Aplica corrector antiedad

El corrector puede ser tu mejor aliado para lucir fresca a los 50 si lo aplicas de la manera correcta y usas el indicado.

Por eso, es vital que uses corrector antiedad, que tiene una fórmula ideal para disimular las ojeras y arrugas, y al igual que con la base, no te excedas a la hora de aplicarlo, solo ligeros toque y difumínalo bien.

Delineado foxy eyes

Los ojos son importantes para lucir un maquillaje juvenil y fresco a los 50, y la mejor forma de lograrlo es con un delineado foxy eyes.

Y es que te dará un efecto lifting, elevando tu mirada, y luciendo más joven y moderna, y lleva unas sombras de ojos nude, para que te veas hermosa y sencilla.