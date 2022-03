#SecondHand: La nueva tendencia que no puedes ignorar el planeta lo necesita disorder at home series (claudio.arnese/Getty Images)

El vertiginoso cambio de la moda se ha convertido desde hace años atrás en un problema ambiental que va más allá de tener roperos y basureros repletos de prendas de vestir.

La producción de ella es el mayor enemigo del planeta y del agua, y no solo en el proceso de su producción, sino también cuando usamos la lavadora, si la que tenemos en casa, porque cuando lavamos la ropa desechamos 500 mil toneladas de microplásticos al año en los océanos.

¿Pero qué sucede con el desecho de prendas?

Cada segundo se quema o arroja a los basureros el equivalente a un camión lleno, es decir, 2.6 toneladas. Si la tendencia continúa, para 2050 se triplicaría el consumo de petróleo a 300 millones de toneladas para producir ropa.

El otro gran problema de la sobreproducción está en lo poco o nada que se puede reciclar, en nuestro país no existe empresa alguna que se encargue en el reciclaje de ropa. Es aquí donde debemos ser más conscientes y desde nuestra casa, educando a nuestros hijos podemos lograr un impacto en el planeta.

Reciclar la ropa es una muy buena opción, pero también es posible reutilizarla y, de paso, conseguir un dinero extra. No es muy difícil sacar provecho de cada cambio que realices en tu armario y vender las prendas usadas. Aunque en principio no sepas por dónde empezar, te resultará muy sencillo si tienes en cuenta los siguientes consejos:

Tips para subirnos a la tendencia del #SecondHand

Al adquirir ropa de segunda mano estás contribuyendo al cuidado del Medioambiente. Puedes darle un toque diferente a tu armario con colores y texturas diferentes. Si compras ropa de segunda mano ahorras dinero, no solo ayudas a tu bolsillo, también lo haces con el planeta. Finalmente aportas al consumo responsable. Ser conscientes de que no se necesitan tantos artículos de moda, o tener un gran guardarropa para ser feliz. Se trata de encontrar tu estilo y pensar si necesitas lo que estás comprando, o en que te haría sentir mejor esa adquisición.

Consejo para vender tu ropa

Revisa a fondo el armario

¡No hay que engañarse! Revisar el armario lleva su tiempo y puede resultar una labor tediosa, pues hay que revisar todo lo que tengas acumulado, ya sea ropa, zapatos o complementos.

Para empezar, conviene separar las prendas en montones: uno de diario, otro de fiesta o especial, otro de ropa que lleva en el armario mucho tiempo y hace más de un año que no se utiliza, otro de prendas que se tiene claro que no se quiere emplear, etc.

Con los zapatos y complementos, es posible hacer lo mismo. De este modo, será más fácil hacer después la selección y no pasar nada por alto.

Selecciona muy bien qué vender

Tomo muy en cuenta este consejo, que cómo dicen las abuelitas “el que oye consejos llegará a viejo”. Si una prenda lleva más de dos años en tu armario sin usar, nunca más vas a ponértela. Es el momento de deshacerse de ella, a no ser que sea un vestido, chaqueta o abrigo de gran calidad y diseño y sepas con seguridad que las usarás en algún momento, sin embargo, debes tomar en cuenta que esas prendas pueden ser las que más se vendan y a mejor precio.

Limpia y plancha bien la ropa usada

Tras decidir qué ropa quieres vender, hay que revisarla a conciencia. No valen las prendas con manchas, sin botones o algún descosido aunque sean modelos preciosos. Los compradores buscan prendas que estén como nuevas, por lo que no te comprarán nada que éste en mal estado.

Vender tu ropita por intenert

Es una de las maneras más efectivas de vender la ropa que ya no se utiliza. Para ello debes tomar en cuenta estos breves consejos: