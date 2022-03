Cultiva tu amor propio: 4 tatuajes con frases poderosas para levantar tu autoestima

Algunas veces necesitas recordar lo mucho que vales y aumentar tu autoestima, y nada mejor para ello que un tatuaje con una frase que te recuerde lo poderosa que eres.

Y es que trabajar en tu amor propio no es fácil, pero si llevas una frase que te inspire, al verla te sentirás hermosa, capaz, y fuerte, así que es una gran opción.

Por eso, te mostramos algunos tatuajes elegantes y delicados que puedes llevar en cualquier parte del cuerpo, y que te harán sentir empoderada.

Tatuajes con frases poderosas para levantar tu autoestima

Love yourself

Una frase corta y poderosa que puedes llevar tatuada en cualquier parte del cuerpo es “love yourself”, que quiere decir ámate a ti misma.

Puedes llevar este tatuaje en el brazo, mano, dedos, o en cualquier parte del cuerpo que la puedas ver y te haga recordar que siempre debes amarte más que a nada y que a nadie.

Nada menos que todo

“Nada menos que todo”, es una frase hermosa y perfecta para llevarla tatuada en cualquier parte de tu cuerpo pues te recordará que lo mereces todo.

Esta frase es ideal para llevarla en el brazo o la clavícula, y cuando te sientas insegura o con la autoestima baja, míralo y recuerda que te mereces solo lo mejor.

Believe in yourself

Otra frase poderosa e inspiradora que puedes tatuarte es “believe in yourself”, o “cree en ti misma”, algo que tienes que recordar siempre.

Y es que muchas veces pierdes la fe en ti mismaa, y no te sientes capaz, pero este tatuaje es perfecto para levantar tu autoestima y hacerte sentir poderosa.

Soy la heroína de mi historia

“Soy la heroína de mi historia” es una de las frases más lindas y poderosas que puedes llevar tatuada en cualquier parte de tu cuerpo.

Cuando sientes que no puedes más, que no puedes hacer algo, lee esta frase en tu cuerpo, y recuerda que eres capaz de lo que te propongas, y has superado mucho como una guerrera.