Ejemplos que toda madre debe darle a su hija para que sea fuerte y segura

La educación debe estar basada desde el ejemplo que los padres les den a sus hijos, pues los niños copian las acciones de los padres y quienes los rodean.

El ejemplo es la mejor herramienta para hacerlos entender la realidad y el acercamiento a otros.

Una madre siempre quiere que sus hijas sean mujeres fuertes, decididas y felices y para ello el mejor molde será su madre.

Ejemplos para que tu hija crezca fuerte y segura

La vida siempre suele pegar algunos golpes que desestabilizan, es por ello, que cada persona debe tener los instrumentos para superarlos de la mejor manera.

Expresa tus opiniones y sentimientos

Se una mujer asertiva, que tu hija vea como expresar lo que piensa y sus sentimientos no está mal y no es motivo de vergüenza.

Ama tu cuerpo

Cada cuerpo es un mundo, ámate tal y como eres, aprende a querer cada parte de ti y sobre todo a cuidarte con una alimentación saludable y ejercicios.

Aprende a decir no

Enséñale a tu hija a decir NO cuando algo no le gusta o no quiera hacerlo. Basta de posponer o camuflar decisiones con los típicos “Bueno, no sé, como quieras” cuando en realidad queremos decir “NO quiero”.

No te compares con nadie

Cada mujer es única y perfecta. Nadie es mejor, ni peor que tú. Las comparaciones hacen daño incluso si vienen de ti misma.

Pero sobre todo nunca compares a tu hija.

Esfuérzate

Se una mujer esforzada y perseverante, que lucha por sus sueños. Así le demostrarás a tu pequeña que se debe luchar por los sueños, aunque parezcan imposibles.

Aléjate de quien te hace daño

No estés al lado de nadie que quiera a medias. El amor nace, no hace daño y mucho menos se mendiga.

Recuerda que los patrones familiares suelen repetirse y una madre nunca quiere al lado de su hija un patán o alguien que la hiera.

Rodéate de amigos

Establece amistades de apoyo con quienes puedas divertirte, confiar y contar.

Siempre sé sincera

La sinceridad nunca debe faltar en cualquier relación ya sea amorosa, amistosa o laboral.

Ser sincera te hace noble y una persona de calidad.