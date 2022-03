Conoce la nueva línea para el cuidado facial de pieles sensibles

Todos los días, la piel realiza un delicado proceso de equilibrio, bloqueando el paso de agentes irritantes, químicos e incluso bacterias; mientras mantiene dentro el agua y la humedad natural que necesita para mantenerse sana. Pero cuando hablamos de piel sensible, es necesario un cuidado especial, pues la función de barrera de la piel se encuentra debilitada, y necesita un mecanismo de retención y captura de agua para mantener la hidratación prolongada y evitar su ruptura.

El médico dermatólogo Ricardo Sánchez explica que “la piel sensible es un concepto que involucra malestar subjetivo intenso, potente y prolongado cuando se utilizan elementos de uso diario y doméstico como por ejemplo cosméticos”.

Estas reacciones suelen ser breves y van acompañadas de indicadores típicos como enrojecimiento, sequedad o picor de la piel. Según comenta el especialista, “la piel sensible empeora en situaciones en que la piel no se encuentra apropiadamente hidratada. De manera que hidratar la piel puede mejorar sustancialmente el cuadro de piel sensible”.

Cetaphil Optimal Hydration

De esta manera la nueva línea de Cetaphil ofrece una hidratación multidimensional para pieles sensibles gracias al “complejo Hydrosensitiv”. El concepto se basa en las últimas investigaciones científicas sobre la hidratación de la piel cubriendo todos los factores clave para una hidratación óptima y duradera en pieles sensibles:

Disminuye la neuroinflamación de la piel sensible

Mejora la organización del estrato córneo

Mejora la hidratación natural de la piel

Rehidrata instantáneamente la piel seca, manteniendo la hidratación durante 48 horas

Otro de los aspectos que puede afectar negativamente a las pieles sensibles, tiene que ver con los cambios del medioambiente. Por ejemplo, las bajas temperaturas o la baja humedad ambiental pueden colaborar a la resequedad de la piel y generar predisposición a sufrir dermatitis.

El calor también puede empeorar los síntomas de la piel sensible, de modo que la nueva línea de hidratación Cetaphil viene a entregar una opción para este tipo de pieles, ya que el complejo Hydrosensitiv está compuesto por ingredientes cuidadosamente seleccionados y reconocidos por dermatólogos.

Ingredientes hidratantes y calmantes de la formulación:

Glicerina: estándar de oro, presente de forma natural en la piel y altamente reconocida por los dermatólogos por su capacidad para retener la humedad gracias a su naturaleza higroscópica.

estándar de oro, presente de forma natural en la piel y altamente reconocida por los dermatólogos por su capacidad para retener la humedad gracias a su naturaleza higroscópica. Sacáridos: Xilitilglucósido + Anhidroxilitol + Xilitol derivado de la madera y diversas plantas. Estos azúcares tienen la capacidad de formar hidrocoloides para retener agua.

Xilitilglucósido + Anhidroxilitol + Xilitol derivado de la madera y diversas plantas. Estos azúcares tienen la capacidad de formar hidrocoloides para retener agua. Blue Daisy: extracto botánico calmante para la piel, rico en glicosiliridoides calmantes y compuestos fenólicos anti-rojeces

Para fortalecer aún más la capacidad hidratante de la nueva línea Cetaphil, los productos también contienen ácido hialurónico, aceite de semilla de girasol, vitamina B5 y vitamina E rica en antioxidantes para calmar y reponer la piel seca y deshidratada.

¿Qué cremas utilizar?

Para el rostro:

Cetaphil® Optimal Hydration Crema hidratante facial diaria : Nutre para reponer la hidratación de la piel por 48 horas, con un efecto duradero, dejando tu piel con una agradable sensación de comodidad y un aspecto más suave, en solo una semana.

: Nutre para reponer la hidratación de la piel por 48 horas, con un efecto duradero, dejando tu piel con una agradable sensación de comodidad y un aspecto más suave, en solo una semana. Cetaphil® Optimal Hydration Serum Hidratante facial 48 horas: El uso del Serum junto con Cetaphil Optimal Hydration Crema Facial de Día, en la rutina diaria, ayuda a potenciar la hidratación en un 12%.

Para los ojos:

Cetaphil® Optimal Hydration Serum refrescante para contorno de ojos: Reduce la apariencia de las ojeras y la hinchazón, suaviza las líneas finas causadas por la sequedad.Mejora significativamente la luminosidad y firmeza de la piel en 16% y 14%, respectivamente.

