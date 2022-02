5 tips para lucir pantalones palazzo sin verte señorial

De seguro en algún momento has querido probar esta tendencia pero temes a que el look no cuadre contigo ¡Tranquila! Que aquí te enseñaremos a usar pantalones palazzo sin verte señorial.

Este tipo de prendas se distingues de las demás por el corte en las piernas, siendo mucho más anchas que cualquier jeans campana y usualmente con telas finas y reflectantes.

El detalle visual de este pantalón es que, al mantener las piernas juntas, asemeja una maxifalda y tiene un porte elegante y vistoso.

La cintura debe estar visible

Para que este tipo de pantalones destaque al máximo tu apariencia, lo mejor es dejar que tu cintura esté expuesta y darle ese toque juvenil y a la moda.

Un crop top o una blusa corta unicolor ceñida al cuerpo puede ser la combinación perfecta para hacerte notar con este estilo que está dando la vuelta al mundo.

Pantalones palazzo con cinturón

Ya sea de tela o de hebilla, los cinturones son un accesorio estupendo para darle personalidad a este tipo de prendas.

Ya sea que se convine con zapatos de tacón alto o sandalias sencillas, el cinturón es un toque adicional para transformar un look sencillo en algo genial.

Pantalones palazzo en conjunto

Una buena manera de portar este estilo es hacerlo con un conjunto predeterminado de dos piezas, ya sea unicolor o con varias tonalidades para dar una apariencia de obra de arte minimalista.

Aunque se pueden combinar con otros colores, texturas y tamaños, los conjuntos están diseñados para que todo combine sin mucho esfuerzo, solo basta con agregar accesorios para tener un estilo impecable.

Con el ruedo hasta el suelo

Esta es otra manera de que nuestros pantalones palazzo luzcan geniales, ya que dejando que el borde toque el suelo es lo más semejante a una maxifalda y se verá fantástico.

Lo mejor con este estilo es usar sandalias o zapatillas de porte bajo para mantener un look estético a la hora de combinar.

Las mangas anchas son lo mejor

Al combinar los pantalones palazzo con una blusa o camisa de mangas muy anchas tendremos un resultado estupendo para darle volumen y vistosidad a nuestro outfit.

Además, con este estilo eliminamos totalmente la idea de que este tipo de pantalones se vean señoriales.