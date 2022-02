Peinados para cabello fino que debes conocer

Si al igual que nosotras amas experimentar con tu look, entonces debes conocer los peinados para cabello fino que serán tendencia este año y que te ayudarán a cambiar de look sin tener que ir a un salón de belleza. Lo mejor, es que no necesitas contar con muchas herramientas, ya que estos estilos se logran con tan solo ligas y mucha creatividad.

A continuación, te presentamos varias formas de hacer lucir tu nuevo corte de cabello para darle una apariencia diferente cada día. Gracias a estos estilos que serán tendencia durante los próximos meses, podrás experimentar con nuevos looks. No importa la textura de tu cabello, estamos seguras de que encontrarás un estilo que se acomode a tus necesidades.

Peinados para cabello fino que serán tendencia esta temporada

Space buns

Es un peinado para cabello largo que se ha convertido en el favorito de las celebridades. Parte tu cabello por la mitad y crea dos coletas con el pelo de la parte superior.

Enrolla cada una hasta crear un chongo procurando que estén a la misma altura. Puedes dejar mechones finos de cabello a los lados de tu rostro para enmarcarlo. El resto del cabello puedes peinarlo con ondas suaves apoyándote de una tenaza.

Trenza con cabello suelto

Las trenzas siempre son una buena opción cuando se trata de elegir un peinado rápido, ya que incluso cuando no son perfectas, aportan un look romántico y bohemio. Si cuentas con poco tiempo, haz una trenza en la parte alta de tu cabeza y termínala en un chongo relajado.

Top Knot

Este peinado es perfecto para los días de calor. Toma todo tu cabello y sujétalo en una coleta en el punto más alto de tu cabeza. Enróllalo para crear un chongo y deja algunos mechones cerca de tu rostro fuera. Puedes usar gel o spray para fijar tu pelo en su lugar.

Trenzas al frente

Este es uno de los peinados más fáciles de esta temporada. Sólo tienes que tomar dos mechones delgados del frente y peinad una trenza de tres cabos en cada uno. Puedes adornarlo con piercings, accesorios, ligas, etc. Además puedes llevarlas con cabello suelto o recogido según lo desees.

Media coleta alta

Este peinado se ha convertido en uno de los preferidos en redes sociales, y es muy fácil de hacer. Solo toma la parte superior de tu cabello y peínala hacia atrás. Deja dos mechones cercanos a tu cara sueltos. Después ata el cabello en un coleta alta con una liga. Puedes crear ondas en el cabello suelto o dejarlo lacio, según lo prefieras.Este peinado te ayudará a enmarcar tu rostro y suavizar tu mentón, creando un efecto de alargamiento.

Peinado torcido

Es el estilo ideal para las mujeres de cabello largo. Divide tu cabello de lado y toma los mechones de la parte frontal. Enróllalos para formar un ‘torcido’ y sujétalo por debajo de tu cabello suelto en dirección a tu oreja. Puedes crear ondas en el resto de tu cabello con ayuda de una tenaza o una plancha para cabello.