4 maneras de llevar uñas nudes sin lucir aburrida

Son muchos los diseños, colores y estilos que plasmamos en la punta de nuestros dedos, por lo que pensamos que las uñas nudes ya son cosa del pasado y que optar por este look es soso o aburrido.

Sin embargo, hay trucos para darle más vistosidad a nuestras manos usando este estilo sin la necesidad de gastar mucho dinero en manicure constante.

Es por eso que en este artículo te enseñaremos 4 maneras de llevar uñas nudes sin lucir anticuada.

El top coat con brillo en uñas nudes jamás pasará de moda

Si quieres lucir un porte clásico o es uno de esos días en los que el tiempo apremia y debes elegir un look sencillo y rápido pero que sea igualmente hermoso y vistoso, darle brillo a tu uñas es la mejor opción.

Basta con un top coat ligero con brillo para darle ese toque tradicional y hermoso a nuestras manos.

Uñas nudes con tonos mate

En bien sabido que los colores mate están en tendencia, es por eso que los barnices con este tipo de tonalidad y efecto son ideales para estar a la moda y que tus uñas se vean modernas y espléndidas.

Basta con elegir un tono que combine con tu personalidad, atuendo o color de piel para destacar de una manera rápida y sin complicaciones.

Los colores grisáceos también están en temporada

Muchas veces creemos que debemos darle mucho color a nuestras uñas para que sean vistosas, pero te asombrarías del efecto que puedes lograr cuando te acercas a la gama de grises.

No solo le das más personalidad a las uñas nudes, sino que también abre la posibilidad de que cualquier anillo o pulsera que uses maximice su presencia, haciendo de tu look algo majestuoso.

El estilo que uses definirá todo

El color y el brillo influyen mucho en la apariencia de las uñas, pero el estilo de las mismas es la que determinará qué tan bien se verán.

Mientras más cortas, más sencillas, pero si no quieres que muy largas serán mejor.

Puedes jugar con la forma de tu look de uñas nudes para darle más personalidad.

Ya sean ovaladas, stiletto, flecha, cuadradas, pico de montaña, bailarina o cualquier otro modelo, debes escoger el que más te represente y el que más aplique a tu tipo y tamaño de uñas.