No sabes como recrear la tendencia de Make Up de ‘Euphoria’, te damos unos consejos

‘Euphoria’, con sus tendencias en el Make Up está siendo la tendencia más fuerte del 2022. Yo me confieso fan de los delineados cat y la piedrería. Y sé que tú y yo queremos poner en práctica esos maquillajes perfectos pero no nos atrevemos, sin embargo, te voy a dejar unas ideas que espero te sirvan y si las pones en práctica compartenos en nuestras redes sociales.

Pedrería

Amantes de las piedras y hay que admitirlo le dan ese toque chic que tanto nos gusta. Pero también te confieso que aún no me atrevo a probar esta nueva tendencia pero cuado veo a Maddy luciendo una increíble sombra en colores naranja o azules y acompañado de ‘pepitas’ plateadas me enamoro y lo quiero hacer.

A lo largo de las dos temporadas en emisión ha sido un aspecto importante en sus looks de fiestas, bien sea sobre un delineado de gato impactante, debajo de la ceja o incluso decorando parte del rostro.

Smookey Eyes neon

También hay espacios para los difuminados que hasta las más inexpertas pueden hacer con sombra y una sola brocha, pero Kat, Jules y hasta Maddy lo prefieren en tonos neones que hagan que los ojos se roben el protagonismo.

Hay mucha presencia de tonos rojos, fucsias, rosados, amarillos, verdes y azules eléctricos, acompañados de una piel luminosa y un delineado delicado.

Si prefieres las versiones más simples, fíjate en el estilo de Cassie, que opta por los nudes o tonos tierra. Si no tienes temor a probar con los colores, eres más como Jules, que combina varios colores brillantes en un mismo maquillaje.

El delineado es fundamental

Desde cat eyes, hasta aquellos con las formas más alocadas (como nubes), tienen espacio en el show, sin importar el color, tamaño o grosor.

Ya sé no te sabes delineador y lo confieso yo tampoco pero la práctica hace al maestro. Si recreas estos look completamente locos y originales no olvides compartirlo con nosotrs en nuestras redes