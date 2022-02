Cortes de cabello perfectos para disimular las canas a los 40 y 50

Cortes de cabello para disimular canas Estas famosas nos dan tips para copiarlos en nuestros looks.- Pinterest.

Dejarse las canas no es para todas y eso también está bien. No obligatoriamente tenemos que lucirlas si no queremos, pero tampoco ser esclavas cada 15 días de las coloraciones pues para eso existen algunos cortes de cabello.

Estos estilos son versátiles especialmente cuando empiezan a aparecer de nuevo, pero no son una solución permanente, así que si estás buscando menor mantenimiento también podría ayudarte acompañarlo de luces o mechas en tonos claros.

Cortes de cabello para disimular las canas

Long bob

De acuerdo con Clara, el lob o midi por la extensión del pelo, es uno de los predilectos ya que cumple con varios requisitos: aporta movimiento y cuerpo al pelo y camufla las canas entre capas, así como es fácil de arreglar.

No es ni muy largo, ni tampoco muy corto, por lo que es versátil conforme con nuestros compromisos sociales y se adapta muy bien a las melenas con cabello más fino para dar la sensación de densidad.

“El corte se realiza de forma envolvente, llevándolo hacia el rostro, lo que permite tapar todo el contorno del cabello, el que queda cerca de la cara, y se ocultarán las canas cuando empiecen a salir”, asegura el mismo medio.

Flequillo recto

Otro de los grandes aliados en los cortes de cabello para disimular las canas es sacar un flequillo recto que tapa el nacimiento del pelo de la frente y, por lo tanto, disimula el retorno de las canas.

No obstante, si no te atreves a probar con esta tendencia que ha ido creciendo a medida que se acerca la primavera, puedes decantarte por la línea del medio en zig zag.

Este efecto desordenado evita que veamos el nacimiento de las canas desde la raíz y las disimula muy bien. En especial, si tienes cabello ondulado o te haces ondas.