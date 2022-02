Claves para encontrar el perfume ideal que te haga oler sexy y poderosa

El perfume es un sello de identidad único y exclusivo. No en vano, cuando olemos una fragancia pensamos en una persona particular, por lo que es importante conocer algunas claves para no dejar esta decisión en manos del azar.

Cada quien tiene una esencia que no solo lo representa, sino que además hace combinación perfecta de la química con la piel, pero en medio de cientas de opciones es normal sentirse abrumados por hallar esa que marcará un antes y despues.

Claves para encontrar tu perfume ideal

No te perfumes previamente

Cuando vayas en la búsqueda de ese recuerdo olfativo que será tu seña de identidad, Telva recomienda no ir perfumada puesto que confundirás los olores cuando lo estés probando. Lo mismo aplica para cremas perfumadas.

También es importante que antes de llegar al establecimiento de venta definas qué tipo de olores van más contigo: los dulces, los cítricos, los florales, orientales, chipre, con vainilla, entre otros.

De esta manera, será más fácil encontrar aquellas que se asemejen a lo que estás buscando y no quedes atrapada entre decenas de opciones.

Prueba el perfume en tu piel

Quedarse con solo oler el perfume en la botella o en una muestra es un error total. De acuerdo con la misma fuente, se debe a que tu olor corporal puede variar el perfume y no sea una buena mezcla.

Para asegurarte, rocía el aroma en la cara interna de la muñeca a unos 20 cm de distancia. Si no tienes la oportunidad de hacer esta muestra, hazlo con una tira pero huele a dos centímetros de tu nariz.

Espera un tiempo prudente

Recuerda darle un descanso a tu nariz para que no todo te huela igual. Puedes oler tu propia piel para que la nariz siga haciendo su trabajo con las fragancias o hasta un poco de café.

Es bueno que vuelvas a oler de nuevo los perfumes pasado un tiempo, debido a que las notas de salida son diferentes a las notas de corazón y de fondo.