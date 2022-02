Peinados para San Valentín: consigue un look sexy y elegante

Si vas a celebrar el día del amor y la amistad, entonces debes conocer los peinados para San Valentín que te ayudan a tener un look sexy y elegante. No importa el largo de su cabello, ya que existen estilos diferentes para transformar tu look y mostrar tu lado más atractivo en esta fecha especial.

Peinados para San Valentín para mostrar tu lado más seductor

Medio topknot

Este peinado es perfecto para despejar tu rostro. Toma la parte superior de tu cabello y sujétalo en una coleta en el punto más alto de tu cabeza. enróllalo para crear un chongo y deja algunos mechones cerca de tu rostro fuera. El resto de tu cabello peínalo con una plancha de cabello y aplica spray.

Trenzas laterales

Las trenzas son uno de los peinados más fáciles y con estilo, ya que pueden hacerse de distintas maneras y siempre logran un efecto bohemio y despreocupado. Solo necesitas darle volumen a tu cabello con la secadora y partirlo hacia el lado que más te guste, después has dos trenzas francesas delgadas del lado opuesto y ¡estarás lista!

Media coleta con ondas

Solo toma la parte frontal de tu cabello y átala en una coleta alta. Para crear más volumen usa shampoo en seco en la raíz y haz ondas con una tenaza en el cabello suelto. Lo mejor es que este estilo proporciona volumen en la parte superior de la cabeza, lo que crea un efecto de alargamiento.

Entrelazado

Si quieres algo más sofisticado, un recogido con trenzas francesas le dará más movimiento y elegancia a tu cabello. Puedes agregar accesorios como broches o llevar aretes largos para enmarcar tu rostro y complementar tu outfit.

Cola de caballo con trenzas

Primero, separa dos secciones de cabello finas de la parte frontal de tu cabeza y crea dos trenzas, una de cada lado, déjalas sueltas y has una cola de caballo baja con el resto de tu cabello, átala y posteriormente pasa las trenzas hacia atrás enrrollándolas en la cola de caballo, asegúralas con broches pequeños.

Ondas sensuales

Si tu cabello ya tiene esta textura, puedes hacerlo lucir diferente definiendo bien sus ondas. Las ondas en el cabello son la forma más fácil de crear un look elegante, basta con tener una tenaza para poder crear las ondas que más te gusten, desde las más relajadas hasta las mas marcadas dependiendo de tu estilo.

Lob pulido

Si deseas mantener tu cabello suelto, entonces parte tu cabello por la mitad y con ayuda de tu secador y una plancha para cabello alacia tu cabello. Por último aplica fijador para mantenerlo por más tiempo.