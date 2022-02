Estos son los consejos que debes seguir para lucir minifaldas después de los 40 y lucir increíble

Minifaldas para mujeres de 30 y 40 años La edad no define qué debes o no utilizar.- Pinterest.

Muchas mujeres disfrutamos llevar minifaldas sin importar la edad que tengamos, sin embargo existen ciertos consejos que puedes seguir para evitar caer en errores de moda después de los 40 años.

Son muchas las reglas que los expertos de moda mencionan sobre lo que podemos usar o no después de los 40 años, sin embargo lo verdaderamente importante es que todo lo que lleves sean prendas y combinaciones que te hagan sentir hermosa y cómoda.

En este sentido, los consejos que aquí te brindaremos son más una guía en la que te puedes inspirar si te sientes cómoda con este tipo de tendencias.

Lo primero que debes entender es que existen un sinfín de estilos y minifaldas, por lo que hay opciones para todas las personas.

Es así como resulta crucial tener claro cuál es tu estilo o qué es lo que deseas proyectar con tus looks, así será mucho más sencillo elegir la falda indicada para ti.

Las minifaldas son una prenda muy popular, ideales para esos días donde el clima es cálido y perfecto para refrescar nuestros muslos con la brisa y mostrar un poco más de piernas para llamar la atención.

Sin embargo, debemos conocer cuáles son los errores más comunes al momento de usarlas, sobre todo para las mujeres que ya llegamos a los 40, ya que estos fallos pueden verse más evidentes.

Errores comunes al llevar minifaldas después de los 40

No adaptar el estilo a las circunstancias

A pesar de la comodidad y frescura que nos brindan las minifaldas, debemos tener cuidado y usar el sentido común para saber en qué lugares es adecuado vestirlas.

Uno de los errores de moda más comunes es ir a determinados lugares con estilos muy informales.

Todo tiene una ocasión y definitivamente las minifaldas con estampados coloridos o muy sexis no son las adecuadas para eventos como compromisos laborales, eventos familiares casuales o sitios muy elegantes.

Mala mezcla de las prendas

Otro de los fallos más frecuentes al momento de usar esta prenda corta es querer llamar la atención usando minifaldas extravagantes y de colores demasiado llamativos.

Esto no solo le quita protagonismo a tus piernas, sino que te hace ver como desesperada por resaltar.

Lo mejor es usar colores simples, preferiblemente de texturas más comunes y no abusar de los brillos y lentejuelas.

La talla equivocada

El tamaño es esencial si no queremos sentirnos incómodas en medio de un compromiso, ya que el tamaño de nuestra prenda inferior debe estar acorde a nuestra talla.

Sabemos que el término “mini” viene de “pequeño” o “diminuto”, pero esto no es muy cómodo si el largo de nuestra falda no llega a cubrir la parte baja de nuestros glúteos, pues nos arriesgamos a perder la armonía de nuestro look.