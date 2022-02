MODAPARATUBOLSILLO: ¿De tu armario a la basura?

El vertiginoso cambio de la moda se ha convertido desde hace años atrás en un problema ambiental que va más allá de tener roperos y basureros repletos de prendas de vestir.

El fabuloso mundo de la moda y la producción de ella es el mayor enemigo del planeta y del agua, y no solo en el proceso de su producción, sino también cuando usamos la lavadora, si la que tenemos en casa, porque cuando lavamos la ropa desechamos 500 mil toneladas de microplásticos al año en los océanos.

Cifras alarmantes

Pero existen otras cifras más alarmantes. Se estima que el 73% de la ropa producida anualmente termina incinerada o en basureros, lo que se refleja en contaminación. Prendas fabricadas en poliéster, un material que proviene del petróleo y es plástico, desprende micropartículas nocivas con cada lavado, las transmite al aire si se quema y puede tardar en degradarse cientos de años, una media de 500.

Además de estos microplásticos, la fabricación de ropa involucra el uso de químicos dañinos para la salud humana, misma que se encuentra en ríos y que suelen consumidos.

¿Pero qué sucede con el desecho de prendas?

Cada segundo se quema o arroja a los basureros el equivalente a un camión lleno, es decir, 2.6 toneladas. Si la tendencia continúa, para 2050 se triplicaría el consumo de petróleo a 300 millones de toneladas para producir ropa.

El otro gran problema de la sobreproducción está en lo poco o nada que se puede reciclar, en nuestro país no existe empresa alguna que se encargue en el reciclaje de ropa. Es aquí donde debemos ser más conscientes y desde nuestra casa, educando a nuestros hijos podemos lograr un impacto en el planeta.

Para solucionar esta problemática existen diferentes alternativas con la que se pueda dar una segunda oportunidad a nuestra ropa.

Lo primero es tratar de alargar la vida útil de la prenda, es decir, si es una prenda que ya no tiene reparo que esta demasiado usada, lo ideal es poder darle otro uso doméstico, como trapito para usar en la cocina, trapear pisos, para limpiar el espacio de mi mascota, etc. Lo ideal es que se siga utilizando y no tirarlo a la basura.

Además, tienes la posibilidad de venderla por redes sociales o tiendas de ropa de segunda mano, puedes tener un dinero extra con lo que ya no usas.

Una tendencia que se abre camino son los famosos Swap party o intercambios de ropa, en el que un grupo de amigos se reúnen y cada uno lleva 10 prendas que no utilicen y entre ellos las intercambian.

Reutilizar tu ropa es fundamental, mandar a arreglarla por si tiene algún desperfecto, o mandarle a subir el dobladillo o entallarla son alternativas económicas para transformar una prenda vieja en una nueva. La solidaridad juega un papel importante, pues donar es de las mejores alternativas. Fundaciones como Vistiendo Sonrisas, Jóvenes Contra el Cáncer, Reina de Quito, Dibuja una Sonrisa, el Albergue San Juan de Dios reciben este tipo de ayudas.

De que sirve tener tanta ropa en tu closet que ya no usas, cuando allá fuera hay alguien que realmente lo necesita.

Contactos para donaciones

Vistiendo Sonrisas

Teléfono: 098 302 1840

Jóvenes contra el Cáncer Teléfono: 246-9109

Reina de Quito Teléfono: 246-8820

Dibuja una sonrisa Teléfono: 600-3740

Albergue San Juan de Dios Teléfono: 228-0542