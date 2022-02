Ideas de maquillaje romántico para sorprender a tu cita este San Valentín

El día más romántico del año, San Valentín, está a la vuelta de la esquina y para deslumbrar a nuestra cita del 14 de febrero ya podemos ir analizando opciones que hagan que nuestro look sea de 10.

Estas ideas son románticas, femeninas, divertidas y arriesgadas sin importar si la cita es por la mañana, tarde o noche.

Ideas de maquillaje para San Valentín 2022

Natural look

Pero si no tienes muchas destrezas a la hora de maquillar tu rostro, esto no es problema, porque uno de los estilos más elegantes es un look natural con labios rojos que se vuelven el centro de la atención.

Para esto es importante que apliques base y corrector pues la piel luminosa le da el toque elegante, la cual la puedes acompañar o no con un delineado gatuno. Es clásico, fácil y lleva tu imagen a otro nivel.

Glossy look

Si buscas algo más juvenil, relajado y que te haga lucir fresca porque tienes un compromiso informal o por el día, la tendencia nos lleva a apostar por los labios glossy y mucho iluminador en puntos claves del rostro.

Estos son el huesito de las mejillas, la punta de la nariz, el arco de cupido y un poco del mentón para verte sexy, divertida y femenina. En conjunto con sombra rosada luce genial.

Glam total

Si tu cita va por todo lo alto, como una cena en un sitio super romántico, tienes que apostar fuertemente por un look de etiqueta acompañado de un maquillaje clásico y sensual como sombra de ojos dorada en compañía con labios en vino.

El efecto ahumado en los ojos hacia arriba te ayuda a elevar tus rasgos como un lifting natural, así que para potenciar este resultado no olvides agregar pestañas postizas porque le dan el toque final.