Cinco looks de “Euphoria” que puedes imitar fácilmente

“Euphoria” se ha convertido en una de las series más exitosas del momento gracias a la polémica trama que muestra a adolescentes enfrentando complejos conflictos de la sociedad actual como son los problemas mentales, la drogadicción, así como otros temas de actualidad entre los que destaca la libertad de género.

Sin embargo, estos temas no son los únicos que ha cautivado al público, ya que si hay algo que identifica a los personajes de la aclamada serie de HBO, es la vestimenta que usa cada uno.

Cada personaje es completamente auténtico y único, por eso, cada uno tiene una forma de vestir particular que, en gran medida, representa su personalidad.

Desde estilos andróginos, informales y sencillos, hasta atuendos llamativos, sensuales e imponentes son los que aparecen capítulo tras capítulo en la trama de “Euphoria”.

Es así como cada uno de estos estilos puede hacernos sentir identificados o, incluso, nos pueden inspirar a llevar looks mucho más arriesgados, pero que vayan acorde con aquello que queremos proyectar.

Aquí te presentaremos varios de los looks que esta serie que se han vuelto virales y que podemos replicar fácilmente con prendas que todas tenemos en casa.

Estos son los looks de “Euphoria” que puedes imitar

Maddy suele llevar looks reveladores

El estilo de Maddy es sencillo, pero llamativo. Ella no tiene miedo a mostrar su figura y es por eso que suele usar prendas que son ceñidas al cuerpo con aberturas en zonas que quiere destacar.

Además, completa todos los looks con un peinado llamativo y maquillaje que marque más el tamaño de sus ojos.

Cassie es la “Barbie” de Euphoria

El rosado y los colores pasteles son la marca que identifica a Cassie, pero esto no significa que deje de lado la sensualidad, ya que este personaje suele ser muy exuberante y femenino.

No tiene miedo a mostrar su figura y suele usar prendas que acentúen su cintura.

Kat es la arriesgada del grupo

Un estilo rebelde, rockero y sensual es el que identifica a Kat, quien suele mezclar blusas llamativas con faldas de cuero y prendas reveladoras. Una de sus mayores características es el uso de arneses como accesorios.

Rue es la reina del estilo comfy

Rue no está preocupada por mostrar su figura o ser vista por un estilo en particular, por lo que prefiere llevar un estilo cómodo. Suele usar sudaderas, pantalones deportivos, tops y tenis, una mezcla perfecta para un look urbano y cómodo.

La dueña de los estilos fantasía es Jules

Si hay alguien que no tiene miedo de lucir como un personaje de cuento de hadas, es Jules. Sus estilos están llenos de prendas satinadas, colores neón y combinaciones tornasol, además mezcla sus atuendos con maquillaje llamativo y glitter.