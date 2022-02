Secretos de las famosas de 40 y 50 para lucir 20 años más jóvenes

Restarte años no tiene nada que ver con recurrir a cirugías estéticas costosas ni tampoco a mentir sobre tu edad sino sobre tener una rutina que le devuelva vida a tu piel y aspecto general.

Las mujeres hemos luchado por romper con los estereotipos de belleza y también para demostrar que no tenemos una fecha de caducidad que evite que “a cierta edad” dejemos de ser deseables o funcionales.

¡Al contrario! Podemos hacer lo que queramos hasta donde queramos y qué mejor que el cuidado de nuestra salud e imagen personal para acompañar nuestras ganas de comernos al mundo.

El cuidado de la piel no es tan complicado como parece sin embargo, muchas veces lo damos por sentado o asumimos que es demasiado costoso y agotador como para enfocarnos en ello.

Sin embargo, es algo muy importante que todas debemos hacer.

Algunas famosas pueden servirnos de inspiración ya que han llegado a los 40 y a los 50 haciéndole creer a todos que son mucho más jóvenes.

Ludwika Paleta: dejar descansar tu piel del maquillaje

A sus 43 años, Ludwika es sin duda una de las mujeres más bellas del espectáculo. El estilo de vida saludable y libre de maquillaje que lleva ha sido clave en su “juventud eterna”.

“Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros ? Ponemos demasiada energía ( y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones” . A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en una publicación.

Y no es que el maquillaje sea algo malo o que las mujeres debamos prescindir de él sino que de vez en cuando es importante darle un respiro a nuestra piel para que mantenga un aspecto terso y libre de imperfecciones.

Sandra Bullock: mantenerte hidratada siempre

Los 57 años de Sandra Bullock definitivamente pasan desapercibidos pero lejos de lo que cualquiera creería, la actriz no invierte millones en costosos tratamientos.

Para ella, la limpieza e hidratación son clave. Un error común en el cuidado de la piel es no beber suficiente agua durante todo el día o saltarte la limpieza antes de dormir. Ambas acciones ayudan a eliminar las bacterias debajo de la superficie de la piel y ayuda a prevenir la sequedad.

Julia Roberts: usar bloquedor solar todos los días

La protagonista de Pretty Woman ya pasa de los 50 pero definitivamente luce mucho más joven. Ella tiene una rutina de belleza bastante simple pero esencial y es el uso de bloqueador solar todos los días.

Recuerda que los rayos ultravioleta siempre están presentes y son la causa del envejecimiento y cáncer de piel. Busca un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30+ para tener la mejor oportunidad de estar protegida del sol.

Brookeh Shields: tener una buena rutina de sueño y alimentación

A sus 56 años, Brooke Shields sigue luciendo una piel espectacular. La actriz siempre ha dicho que no piensa recurrir a arreglos estéticos pues sabe que puedes mantener tu piel radiante y bella con cuidados básicos como el tener una buena rutina de sueño y alimentación.

“A medida que me hago mayor, siento que necesito dormir más. Sé que se supone que es lo contrario”, dijo en una entrevista y confesó que por lo general, duerme seis horas o más por noche.

La ciencia ha dicho que la falta de sueño puede ser algo muy malo no sólo para nuestra mente, sino también nuestro aspecto físico ya que provoca la aparición de ojeras, párpados colgantes, ojos hinchados, piel pálida, más arrugas y comisuras de la boca más caídas.