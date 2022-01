Razones por las que no queremos de vuelta los jeans a la cadera, aunque estén de moda

Despues de años de tranquilidad llevando los modelos de tiro alto, los jeans a la cadera amenazan con volver a posicionarse como la tendencia dominante.

Es definitivamente una moda muy polémica pues no le beneficia a la mayoría de los tipos de cuerpo, puede resultar incómoda y poco práctica, haciendo que gane más detractoras que amantes.

Razones por las que no deberían volver los jeans a la cadera

No es inclusiva con todos los tipos de cuerpo

Este tipo de vaqueros se caracteriza por enseñar gran parte del abdomen, creando un corte bajo poco favorecedor cuando se tienen rollitos. Por eso, al inicio de los 2000 era tan común verlo en celebridades.

Esto fomentó la creencia del cuerpo perfecto, obligando a muchas mujeres a sumergirse en dietas y medidas extremas con tal de alcanzar el prototipo para también presumir su abdomen plano.

De esto nos libramos con los jeans de tiro alto, favorecedores sin importar el tipo de figura, haciendo que cualquier cintura se vea diminuta y las caderas pronunciadas.

Cuando hemos avanzado tanto en body positive, no se puede volver atrás. Asimismo, no le quedan bien a la mayoría de tipos de cuerpos porque no se adaptan a las bajitas, las de cadera anchas, las de torso largo o cintura recta.

No son tan elegantes

Parte de la premisa con la que se crearon los jeans a la cadera es que exhibieran justo la base de la columna muy cerca del trasero, que para uno de sus impulsores, el diseñador Alexander McQueen, “eran la zona más erótica del cuerpo”.

Esto es igual a mostrar más piel de lo que muchas se sienten cómodas enseñando, restándole elegancia a los looks si no se sabe combinar.

Son incómodos

El corte bajo de este tipo de pantalones puede presionar más de lo normal la zona íntima femenina e incluso dejar al descubierto parte de las nalgas al sentarse.

Suelen ser más ceñidos que otros modelos y no es fácil encontrar un tipo de ropa interior que les vaya bien.