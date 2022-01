5 errores comunes al elegir pantalones oversize después de los 30

Los pantalones oversize son una de las tendencias que está dominando en este 2022 y son prendas que te servirán de mucho, ya que se caracterizan por ser muy versátiles y se adaptan a muchos estilos, sin embargo existen algunos errores que debes evitar, especialmente después de los 30 años.

Cuando llegamos al denominado “tercer piso” es crucial que cuidemos muy bien qué es lo que lucimos en nuestro día a día, ya que esto será crucial para proyectarte ante el mundo y mantener siempre la comodidad.

Los pantalones oversize tienen muchas ventajas y es que son cómodos, están a la moda y se pueden adaptar a muchos contextos, siempre y cuando llevar los adecuados para tu estilo, talla y tipo de cuerpo.

Elegir un pantalón oversize no solo se trata de buscar una talla grande y combinarlo con cualquier prenda, es importante que lo primero que definas es cómo quieres lucir y qué quieres proyectar.

Esto facilitará mucho tus decisiones y es un punto de partida para seguir algunos de los tips que aquí te dejaremos.

Estos consejos son ideales para lucir fabulosa con estas prendas, además cada tip puede ser adaptado a tus propias necesidades.

Sigue estos consejos y luce hermosa con pantalones oversize

Evita comprar tallas demasiado grandes

Si bien se trata de una prenda de talla grande, esto no significa que no debas cuidar tu elección. Trata de encontrar una prenda que se adapte bien a tu figura, ya que aunque estos pantalones no buscan acentuar demasiado, es ideal que la caída no cree una distorsión visual.

Si es necesario ajustar alguna zona, no dudes en hacerlo

Muchas veces tenemos la idea de que comprar una prenda es igual a que quede perfecta y la verdad es que debemos estar abiertos a hacer algunos arreglos a la ropa que adquirimos para que así luzca ideal para nosotros.

Comprar un pantalón de talla grande puede requerir algunos ajusten en la cintura, el largo u otra zona.

No excedas la cantidad de prendas oversize

Si llevan un pantalón grande, evita usar playeras muy anchas o abiertos oversize, trata de equilibrar con otro tipo de prendas que equilibren tu imagen de forma visual, esto te dará un estilo más armonioso.

Cuida el largo del pantalón

El largo del pantalón puede cambiar por completo el estilo y es por eso que, de acuerdo al lugar al que asistas, podrías necesitar que tu pantalón sea más largo o un poco más corto. Define bien lo que seas proyectar y elige lo que se adapte mejor.

Selecciona el calzado indicado

Tenis, zapatos altos, botas o sandalias, cualquiera es válido de acuerdo a las circunstancias, solo debes tener en cuenta qué tan largo es el pantalón y cuál es la caída, así evitarás que haya un choque.