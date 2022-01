Los peinados más fashion y glamurosos de Carrie Bradshaw para mujeres de 50 este 2022

Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sex and the City, interpretado por Sarah Jessica Parker es todo un icono de la moda.

Desde 1998, hasta la actualidad, Carrie se ha destacado por su gran estilo, extravagantes y elegantes looks, y peinados chic.

Ahora, en el reboot de Sex and the City que lleva por nombre And just like that, Carrie tiene 50 y da clases de estilo para las mujeres de esta edad.

Carrie nos sorprendió con diferentes peinados en esta temporada, y son perfectos para llevar este 2022 si tienes 50 años o más, y quieres destacar.

Peinados elegantes y chic de Carrie Bradshaw que las mujeres de 50 deben llevar

Ondas marcadas

Un gran peinado que te hará destacar a los 50 es llevar unas ondas marcadas como Carrie Bradshaw en uno de los capítulos de la serie.

La idea es que sean ondas pequeñas y cerradas, dándole volumen a tu cabello, y haciéndote lucir elegante y moderna.

Trenza de lado con mechones

Si quieres llevar un peinado recogido pero muy sofisticado y que va bien con cualquier look, puedes copiar la trenza de lado que llevó Carrie.

Se trata de una trenza baja de lado, en la que también llevó unos mechones a los lados del rostro ondeados.

Moño alto

El moño alto es un peinado muy sofisticado y sencillo que es perfecto para llevar a los 50, y así lo demostró Carrie.

Ella lució el cabello completamente recogido, luciendo hermosa, y lo llevó con un look chic con pantalones y blazer.

Cabello suelto y liso

También puedes llevar el cabello suelto y completamente liso para realzar tu elegancia a los 50 o más.

La mejor forma de lucirlo es con raya en el medio, como lo llevó Carrie, y luce aún mejor si tienes mechas.

Cola baja

Otro peinado súper sencillo y que te hará lucir hermosa y estilizada con cualquier atuendo es una cola baja.

Carrie llevó este peinado con raya en el medio, y dejó unos mechones muy finos a los lados del rostro.