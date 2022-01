Cabello rojo en morenas: las tendencias de color que no te puedes perder

El rojo es uno de los tonos más sensuales que aporta calidez y volumen al cabello, sin embargo también es uno de los más temidos por las morenas, pues anteriormente se tenía la creencia de que el color no favorecía a este tono de piel ¡Pero no más!, varias famosas como Tyra Banks y Rihanna han probado que esto es totalmente falso y que el cabello rojo en morenas es uno de los looks más bellos. A continuación te presentamos varias opciones de acuerdo a tu estilo.

Cabello rojo en morenas que serán tendencia esta temporada

Cálido

Para quienes buscan experimentar con tonos cálidos, un tono rojizo mauve crea movimiento y dimensión en el cabello y puede llevarse degradado.

cabello

Cabello naranja cobrizo

El cabello naranja cobrizo es una de las tendencias más populares de esta temporada. Su tono rico y luminoso, permiten atraer la luz natural a tu rostro y puede adaptarse a cualquier tono de piel y corte de cabello.

Este color, se caracteriza por aportar tonos rojizos oxidados que hacen que el cabello rizado u ondulado luzca con los reflejos del sol. Para revivir el aspecto del cabello, se recomienda elegir luces en secciones del cabello sobre una base oscura, de esta manera se imita el reflejo del sol a la vez que se le agrega un toque de color que resalta las tonalidades de la piel morena.

cabello

Vino caliente

Este efecto inspirado en la bebida de invierno mantiene la base natural oscura de las morenas y añade toques rojizos al cabello.

cabello

Rojo cobrizo

Para las pieles cálidas, este tono es el complemento ideal, ya sea en un tinte completo o acompañado de efectos de iluminación que aporten mayor movimiento y dimensión al cabello para dar una apariencia de más volumen.

Para revivir el aspecto del cabello, se recomienda elegir luces en secciones del cabello sobre una base oscura, de esta manera se imita el reflejo del sol a la vez que se le agrega un toque de color que resalta las tonalidades de la piel morena.

cabello

Castaño rojizo

Los tonos castaños rojizos aportan calidez y color al cabello. Puedes llevarlo en todo tu pelo o elegir in efecto para darle movimiento y dimensión, te aseguramos que te enamorarás de este color. Si quieres iluminar solo algunas zonas de tu cabello creando el efecto de la luz del Sol, opta por un balayage.

cabello

Rojo frutal

Este color obtiene su nombre por su parecido al color de la cidra de manzana. Su tonalidad oscura, lo hace el color ideal para crear efectos sobre el cabello castaño oscuro o negro, ya que le aporta dimensión y brillo.

Ya sea con baby lights para una apariencia natural o con un efecto de balayage degradado, este tono aporta mayor luz al cabello y un aspecto juvenil y relajado a quien lo lleva.

Color de cabello Getty (yuriyzhuravov/Getty Images/iStockphoto)

Color terracota

El color terracota es ideal para las chicas que quieren aportar calidez a su piel y darle dimensión a su cabello. Este año, este color se llevará en todo el cabello para una transformación total.