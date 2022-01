Peinados para cabello corto que puedes hacer con ligas

El cabello por encima de los hombros dominó los últimos meses del 2021 y en 2022 no será la excepción. Si al igual que nosotras amas experimentar con tu look, entonces debes conocer los peinados para cabello corto que serán tendencia este año y que te ayudarán a cambiar de look sin tener que ir a un salón de belleza. Lo mejor, es que no necesitas contar con muchas herramientas, ya que estos estilos se logran con tan solo ligas y mucha creatividad.

Peinados para cabello corto para cambiar tu look con ligas

Media coleta alta

Este peinado se ha convertido en uno de los preferidos en redes sociales, y es muy fácil de hacer. Solo toma la parte superior de tu cabello y peínala hacia atrás. Deja dos mechones cercanos a tu cara sueltos. Después ata el cabello en un coleta alta con una liga. Puedes crear ondas en el cabello suelto o dejarlo lacio, según lo prefieras.Este peinado te ayudará a enmarcar tu rostro y suavizar tu mentón, creando un efecto de alargamiento.

cabello

Trenzas al frente

Este es uno de los peinados más fáciles de esta temporada. Sólo tienes que tomar dos mechones delgados del frente y peinad una trenza de tres cabos en cada uno. Puedes adornarlo con piercings, accesorios, ligas, etc. Además puedes llevarlas con cabello suelto o recogido según lo desees.

cabello

Trenzas laterales

Al peinar el cabello de lado se rompe con la redondez del rostro y se crea una apariencia más armoniosa. Primero divide tu cabello con una raya de lado y en la parte con menor cantidad, haz dos trenzas desde el inicio del cabello hasta las puntas.

cabello

Recogido

Este es un peinado que se ve más complicado de lo que en realidad es, solo debes crear volumen en la parte superior y hacer un torcido en medio de tu cabeza con el cabello restante de abajo, después cruza mechones torcidos con los laterales de tu cabello.

cabello

Buble braids

Este estilo es ideal para el cabello largo. Recoge tu cabello en una coleta baja y después ata una liga o listón cada cinco centímetros. Por último toma cada ‘burbuja’ y jálala suavemente hacia los lados para darle un efecto de volumen.

cabello

Trenzas ADN

Para hacerlas, solo tienes que comenzar con tres mechas de cabello, siendo la de en medio la de menos cantidad.

Entonces tomas una sección del lado izquierdo, lo pasas por debajo de la parte de en medio y lo añades al lado derecho. Después tomas una sección del lado derecho y repites el proceso. Un secreto para lograr que mantenga su forma, es mantener el trenzado muy apretado e ir tomando secciones muy finas de cabello para entrelazarlo.

cabello

Diadema trenzada

Este es un estilo sencillo que aporta un giro a tu look. Con ayuda de una tenaza, ondula tu cabello y después divídelo a la mitad de manera horizontal, has una tranza francesa comenzando de un extremo de tu cabeza al otro y átala con un pin por debajo de tu cabello.