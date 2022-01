Tips para lograr los looks de falda con pantimedias más sofisticados

Llevar looks a la moda y sofisticados en nuestro día a día puede parecer una batalla, pero solo es necesario tener bajo la manga algunos trucos que faciliten todo. Los looks con faldas y pantimedias son una combinación que no falla por su versatilidad.

Esta mezcla de prendas puede funcionar en cualquier ocasión e, incluso, pueden servir como un estilo para ir a la oficina, siempre y cuando selecciones bien las prendas de tu outfit.

En este sentido, lo primero que debes tener en cuenta al momento de armar un atuendo con falda y pantimedias es que las prendas deben adaptarse al contexto.

De esta manera, obtendrás un look adecuado a tus circunstancias. Pero, ¿esto qué significa?

Existen muchos estilos de faldas y un sinfín de diseños de pantimedias. Justo es esta diversidad la que debes usar a tu favor.

Las faldas de cuerina, con corte altos, con colores elegantes o estampados llamativos son ideales para salidas nocturnas o casuales.

Sin embargo, aquellas con acabado sencillo sin texturas llamativas y con detalles discretos puedes ser ideales para un día de oficina.

Esto mismo ocurre con las pantimedias, pues algunas son con textura, diseños llamativos o de red. Elige las que mejor combine con la falda que llevarás y aquellas que sean pertinentes para el lugar al que asistirás.

Estos son algunos looks de faldas con pantimedias que te inspirarán

Medias con textura para lograr un estilo sexi

Las pantimedias con texturas siempre le darán un toque diferente a tu look, el cual puede volverse más sexi o más divertido. En este caso la idea es que sea sexi para una salida casual, de modo que lo mejor será un texturizado simple y clásico.

Las faldas de cuerina pueden ser versátiles

Si bien la cuerina suele ser muy sexi, puedes adaptarla para tu día a día con una mezcla de prendas adecuada.

En caso de usarla para un día de trabajo, procura que no sea demasiado corta para que sea tu combinación de prendas la protagonista.

Elige un color neutro para un día de oficina

La mejor manera de seleccionar falda con pantimedias para la oficina es que elijas tonos neutros y sencillos. De esta manera tu mezcla será infalible y sin preocupaciones.

Elije una blusa colorida para aportar informalidad

Cuando quieres mezclar pantimedias con falda, pero también quieres ese toque de informalidad que te brinde comodidad, puedes usar una blusa colorida, de manera que se cree un equilibrio en todo el look.