Errores que las famosas de más de 50 no quieren que cometas si deseas mantener una piel radiante

El cuidado de la piel no es tan complicado como parece sin embargo, muchas veces lo damos por sentado cuando pasamos de cierta edad y olvidamos tener una rutina que nos ayude a mantenrla sana.

Es importante que comiences a cuidarte desde los 30 y si puedes antes, mucho mejor. Por supuesto una vez que pasas de los 40 o 50, tienes que adquirir nuevos hábitos para darle brillo y frescura a tu rostro.

Y no, no tienes que invertir demasiado para lograrlo. Las famosas tienen sus propias rutinas en casa y seguramente no quieren que cometas estos errores.

Error: No tener una buena rutina de sueño y alimentación

Brookeh Shields

A sus 56 años, Brookeh Shields sigue luciendo una piel espectacular. La actriz siempre ha dicho que no piensa recurrir a arreglos estéticos pues sabe que puedes mantener tu piel radiante y bella con cuidados básicos como el tener una buena rutina de sueño y alimentación.

“A medida que me hago mayor, siento que necesito dormir más. Sé que se supone que es lo contrario”, dijo en una entrevista y confesó que por lo general, duerme seis horas o más por noche.

La ciencia ha dicho que la falta de sueño puede ser algo muy malo no sólo para nuestra mente, sino también nuestro aspecto físico ya que provoca la aparición de ojeras, párpados colgantes, ojos hinchados, piel pálida, más arrugas y comisuras de la boca más caídas.

Otro de los secretos de la actriz es incluir granos, frutas y leche vegetal en su dieta. Según reveló, ella suele tomar un batido con frutas y proteína en polvo, consumir cereales granulados con moras y plátanos y optar por leche de almendras.

También bebe ocho onzas de jugo de apio recién exprimido cada mañana. “Noto mi piel y mi digestión y todo se siente mejor cuando bebo jugo de apio”, dijo.

Error: No hidratarte

Sandra Bullock

La rutina de belleza de Sandra Bullock es sin duda el secreto detrás de su juventud eterna. Lejos de lo que cualquiera creería, la actriz no invierte millones en costosos tratamientos.

La limpieza e hidratación son clave y según ha dicho, es algo que nunca pasa por alto. La hidratación es tan esencial para la salud en general, pero un error común en el cuidado de la piel para la piel envejecida es no beber suficiente agua durante todo el día. Empezar el día con un gran vaso de agua es el primer paso para superar la hidratación. El consumo de agua ayuda a eliminar las bacterias debajo de la superficie de la piel y ayuda a prevenir la sequedad.

También no olvides tener una rutina de limpieza con productos de acuerdo a tu tipo de piel y desmaquillarte siempre.

Error: No usar bloqueador solar siempre

Julia Roberts da clases de estilo en todos los escenarios | Instagram: @juliaroberts

Han pasado 30 años desde que Julia Roberts protagonizó Pretty Woman, pero la actriz de 54 años luce tan radiante y joven como siempre. Julia tiene una rutina de belleza bastante simple pero esencial. La clave está en ser constante y no olvidar el bloqueador solar.

“¡Mira, estoy feliz si tengo crema hidratante y ChapStick! En un día normal, me lavo los dientes, me lavo la cara y me pongo bloqueador solar. Soy una mamá ocupada, y a veces simplemente pongo protector solar a mis hijos y corro afuera y me quemo la nariz. Así que he hecho un esfuerzo más fuerte para cuidarme”.

Los rayos ultravioleta siempre están presentes y son la causa del daño solar y el cáncer de piel. El protector solar bloquea estos rayos y reduce las posibilidades de sufrir una quemadura solar. Busca un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30+ para tener la mejor oportunidad de estar protegida del sol.