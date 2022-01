Las mechas al estilo Carrie Bradshaw que más rejuvenecen a los 50 años

En los capítulos de And Just Like That que ya se han estrenado en HBO Max, la querida Carrie Bradshaw ha dado lecciones de moda de pies a cabeza, literalmente, porque Sarah Jessica Parker escogió unas favorecedoras mechas para regresar a la pantalla chica.

La actriz estadounidense tiene el look perfecto para quitarse años de encima, atenuar las líneas de expresión y lucir moderna, algo que queda reflejado en una de las primeras escenas del reboot.

En medio de un almuerzo con sus incondicionales Miranda y Charlotte discuten de las canas, a lo que Carrie asegura que tiene un costoso, pero perfecto look, que la hace lucir fabulosa, fresca y muy rubia, tal como le gusta.

Las mechas que rejuvenecen a los 50 años

De acuerdo con los expertos, el secreto del éxito del peinado de la escritora y podcaster en la ficción está en sus “mechas multitono de tendencia total que van desde su base en castaño claro al rubio y que no parten desde la raíz”, asegura Clara.

Es decir, que la naturalidad es un punto importante a la hora de realizar este look porque las luces se hacen con base en el tono natural. De igual manera, se agregan unas mechas face framing para darle más luz al rostro.

Estas consisten en aclarar algunos mechones en los contornos de la cara, que imita los rayos del sol, para dulcificar las facciones y aclarar la zona, sin importar el tono de piel o el tipo de rostro.

Asimismo, las tonalidades rubio cremoso o dorado disimulan las canas y permite que estas vayan apareciendo, mientras se funden con naturalidad a la coloración, de esta manera no se retoca tan a menudo ni se invierte demasiado en mantenimiento.

Estas lucen fenomenales con la melena ondulada o rizada, como quedó de manifiesto en la producción, pero no olvides refrescar tu corte de cabello para que sea a capas con mucho volumen y movimiento.