Terciopelo, smokins y capas, así fue como las famosas revivieron la moda del viejo Hollywood este 2021

Ahora sí, el 2021 está a nada de terminar y con ello es inevitable hacer una recapitulación de todas las veces que las famosas impactaron con sus looks.

Después de un año en el que todos los eventos quedaron suspendidos, las celebridades tenían que hacer un regreso triunfal a las alfombras rojas, adaptándose a las medidas de la nueva normalidad para mantener seguros a los presentadores y asistentes.

Algo que sin duda predominó este año en eventos como los Critics Choice Awards, los Golden Globes y el Met Gala, fueron los looks inspirados en el viejo Hollywood.

El terciopelo, los guantes, el tul, las capas y hasta los smokins predominaron en las famosas.

En septiembre, Billie Eilish dejó a todos boquiabiertos al desfilar por la alfombra del Met Gala con un look que nos recordó a la mismísima Marilyn Monroe.

La cantante se atrevió a salir de su zona de confort de prendas oversized para apostar por un diseño más romántico con el que se volvió tendencia.

El diseño estuvo a cargo de la firma Óscar de la Renta. El color nude, las mangas de organza, el escote en forma de corazón y la falda voluminosa definitivamente le quedaron como anillo al dedo a Eilish.

Esa misma noche, Eiza González rindió homenaje a la diva del cine mexicano María Félix. La mexicana desbordó sensualidad con un sexy vestido rojo con el que nos remontó al glamour de los años 50.

El diseño fue a cargo de la firma Versace y muchos recordaron el estilo de la diva del cine mexicano María Félix. Quizá se deba a que Eiza próximamente dará vida a este persona en en una biopic producida por el ganador del Emmy Matthew Heinman y Linden Entertainment.

Durante los Critics Choice Awards, en marzo, Amanda Seyfried demostró que los smokins no son exclusivos de los hombres y que llegaron para quedarse como una de las prendas preferidas de las famosas.

Aunque celebró la entrega desde su casa, no dejó pasar la oportunidad de lucir fabulosa con un conjunto de camisa con transparencias, adornada con pajarita y cristales bordados. Además optó por un pantalón sastre de cintura alta y zapatos altos de la firma Stuart Weitzman.

El look nos remontó a los años dorados de Greta Garbo y Liza Minnelli, quienes rompieron estereotipos al optar por atuendos masculinos.

Anya-Taylor Joy ha sido la famosa que más ha deslumbrado con sus looks del Hollywood viejo, con un Dior Haute Couture en el Venice Film Festival, en septiembre.

La actriz agregó guantes a su look durante su aparición en el evento de prensa de la cinta Last Night in SoHo el pasado mes de octubre. Y repitió con un vestido morado, boina con red y guantes par los CFDA Awards en noviembre, un look de la firma Oscar de la Renta.