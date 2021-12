4 trucos para convertir tu maquillaje diario en uno de fiestas para el Año Nuevo

Si eres de las que les gusta tener un maquillaje impecable, pero no son expertas en ello, esto no es limitante para dejar de brillar en las fiestas de Año Nuevo.

La explicación está en que un maquillaje de día, simple y básico, se puede transformar en uno perfecto para celebraciones nocturnas con solo hacer unas pequeñas modificaciones que hasta las más principiantes pueden imitar.

Trucos para transformar tu maquillaje a uno de fiestas

El labial importa

No subestimes el impacto que tiene un color de labios porque puede transformar por completo tu look. Por ejemplo, si tienes tus ojos con una sombra neutra, con solo agregar un labial rojo o vinotinto se volverá perfecto para la noche.

Este es un tono sensual que siempre aporta elegancia y que puedes escoger en acabado mate o brillante según tu preferencia. No olvides agregar base para una piel impactante y rímel para darle intensidad a la mirada.

Sombra de ojos brillante

Una manera de que tu maquillaje de ojos pase de neutro a atractivo es aplicar una sombra con acabado satinado o un glitter delicado en todo el centro del ojo.

Maquilla con una sombra nude repartida por todo el párpado y la cuenca y con el dedo aplica una sombra brillante de un color similar en todo el centro sobre el párpado móvil. Con un pincel fino también ilumina el lagrimal y debajo de las cejas.

Delineado protagonista

Pero si no tienes muchas sombras o pasar varios minutos difuminando no es lo tuyo, dale mucho más protagonismo al delineado en tu look.

Hazlo más grueso que el del diario y atrévete a darle una forma de gato para hacerlo más atractivo. No te olvides de también ponerle color a las pestañas inferiores y aplicar rímel.

Usa iluminador, rubor y contorno

Estos son productos que durante el día los podemos saltar en nuestro maquillaje para no ir sobrecargadas, pero en la noche son casi que obligatorios para darnos una apariencia de celebridad.

Difumina el rubor desde tus mellijas hacia la sien para que dé un efecto lifting rejuvenecedor y el contorno aplícalo bajo los pómulos con una línea desde las orejas; a los lados de la frente sobre las sienes y a los lados de la nariz.

Utiliza un brocha para esfumar el producto y sella con bronceador en polvo. El iluminador va en el hueso de los pómulos y son la punta de la nariz.