Los mejores looks de ‘And Just Like That’ que todas deberíamos copiar

Mejores looks de And Just Like That El reboot de Sex and the City vino con todo en materia de moda.- Instagram.

Así como Sex and the City nos tenía acostumbrados, And Just Like That, su reboot en HBO Max, también ha sido un derroche de buena moda, glamour y extravagancia que han cautivado a las más fashionistas.

Tanto Carrie, como Miranda, Charlotte y los nuevos personajes nos han regalado estéticas innovadoras para las mujeres modernas de todas las edades, que nos dejan con ganas de más al final de cada episodio.

Los mejores looks de ‘And Just Like That’ hasta ahora

La sobriedad de Charlotte

Una de las mejores puestas escenas, con el permiso de Sarah Jessica Parker y su mítica Carrie, ha sido Kristin Davis con su políticamente correcta, Charlotte, que sostiene un balance entre lo clásico y lo sofisticado.

Aunque su personaje no tiene miedo de probar con estampados y colores llamativos, han sido sus versiones neutras las que más han resaltado utilizando básicos que todas tenemos: faldas tipo lápiz negras, camisas blancas, stilettos nude, entre otros.

Carrie en monocromáticos

Eso sí, el trono a la irreverencia no se lo quita nadie a la protagonista, que en And Just Like That resucitó su look de falda de tul, pero fue su vestido Carolina Herrera y zapatos clásicos de Manolo Blahnik los que cautivaron a la mayoría.

Y que es aunque su vida haya cambiado drásticamente en esta nueva etapa de la historia, su vestuario sigue siendo un punto muy importante para las fans y ella lo ha retribuido con grandes presentaciones, por ejemplo, su vestido azul drapeado de Norma Kamali.

En la misma línea de que menos es más, la vimos utilizando un vestido semitransparente blanco con inspiración ochentera. Agregó tacones con punta metalizada y un bolso negro, conformando un look que cualquiera se atrevería a lucir.

Lisa es la extravagancia

Por último, otra de las que ha jugado papel importante en el estilismo de la producción es el personaje de Nicole Ari Parker, que desde el primer look cautivó con su amor por los accesorios oversize y sus prendas llamativas.