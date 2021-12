Rubia costosa: mechas para iluminar tu melena y renovar el look antes de Navidad

Para recibir el 2022 por todo lo alto y con mucho glamour, nada como refrescar tu imagen con mechas que iluminan el rostro en tonos rubios y dorados.

Estas son perfectas sin importar la edad, no en vano Sarah Jessica Parker ha deslumbrado en And Just Like That, la nueva versión de Sex and the City, con este estilo atemporal que dulcifica las facciones, rejuvenece y le da volumen al pelo.

Tipos de mechas para cambiar de look antes de Navidad

Expensive blonde

Así han bautizado algunos medios internacionales a ese rubio cremoso y vibrante que te saca por completo de tu zona de confort y que en español podría traducirse como rubia costosa.

Este rubio helado claro es perfecto para pieles que necesitan una especie de brillo cálido alrededor de la cara y, sobre todo, le da a la tez de porcelana clara un brillo súper fresco.

El término “costosa”, quizás se deba a ese look digno de celebridad que atrae miradas, pero seguramente también por lo que hay que invertir para mantenerlo. Esto es importante tener en cuenta antes de hacer la elección.

Tonos miel

No obstante, también se pueden crear luces en coloraciones más sutiles y acordes a tu base natural si eres morena, especialmente en tonos miel, canela o chocolate.

Así lo lleva Hailey Bieber, quien se despidió del clásico rubio cenizo para apostar por unas delicadas mechas castañas que la hacen lucir más bronceada, seductora y elegante.

Otros de los beneficios de llevar mechas es que pueden adelgazar el rostro para que luzca mucho más fino y con pómulos pronunciados.

Mechas chunky

Por último, puedes cerrar el año con esta tendencia del 2021 que seguirá vigente por un tiempo más.

“Las chunky son mechones frontales que enmarcan el rostro, rectos y muy definidos donde se utilizan dos tonos para destacar el claroscuro de la melena. Son tan versátiles que se pueden lucir en todos los tonos de pelo, aportando mucha luminosidad”, asegura la experta, Inmaculada García, para Glamour.