Balayage peekaboo, el look perfecto para pieles morenas

¿Estás buscando un cambio de look pero no sabes cómo? En el mundo del estilismo hay un sinfín de opciones que se ajustan para cada mujer. Es el caso del balayage peekaboo, una técnica perfecta para no solo para rubias, sino también para pieles morenas.

Un estilo que está arrasando al garantizar un efecto con más impacto al teñir las capas internas del cabello y destacar con los distintos peinados que realices.

¿Qué son las balayage peekaboo?

El balayage peekaboo o invertido aclara la melena brindando contraste y aportando luz en las raíces del cabello oscureciéndose (o dando un toque de color) hasta el final de la melena.

Si bien el balayage es una tendencia que surgió hace algunos años, los estilistas han buscado la manera de innovar y pulir la técnica para crear nuevas versiones que se ajusten a los gustos y necesidades de cada mujer.

“En un mundo lleno de balayage rubio, hazlo al contrario”, dijo el estilista de Colorado, Deryn Daniels.

La también estilista Tina Outen, menciona que se trata de elegir un “tono más intenso que el que ya usas” y pintarlo a mano alzada con una tabla.

Según explica, cada mechón oscuro que se tiñe debe ir mezclándose con otras secciones más claras, por lo que le da un “resultado manchado en lugar de quedar a rayas”.

Estas son algunas opciones para lucir hermosa:

Más sobre este tema:

Mechas balayage en tendencia que lucen naturales y elegantes en cabello oscuro

Toasted coconut, el balayage platinado para morenas de cabello largo en el otoño

Únete a la tendencia del balayage francés

Te recomendamos en vídeo: