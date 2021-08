Tipos de maquillaje según tu signo del zodiaco

Te hemos dado consejos de como maquillar tu rostro según la forma de tu cara y el color de tu piel. Pero te has detenido a pensar en cómo maquillarte según tu signo, aquí te brindamos algunos consejos que podrían ayudarte a potenciar tu personalidad.

Aries

Aries sabe que la verdadera belleza está en su actitud. Eres ardiente, valiente, determinada. Es por ello que tu maquillaje debería incluir luminosidad, un poco de brillo y unos labios intensos que le hagan honor a tu parte atrevida. No le temas a los tonos intensos, las sombras oscuras pueden darle profundidad a tu mirada penetrante.

Estás para que tus pestañas se noten de lejos y que tus labios marquen la diferencia por su grosor. Un maquillaje ahumado en tonos oscuros es ideal para potenciar tu vitalidad. Si vas a salir de día es mejor que lleves un tono suave en los labios, pero de noche puedes usar algo más oscuro y te verás divina.

Tauro

Tauro es la mujer que le hace honor a la naturalidad, entre más práctico sea todo para ti es mejor. Es por ello que lo ideal es usar un maquillaje delicado, en el que los tonos suaves se roben la atención. La idea es que tu piel se vea muy fresca, con ese toque de perfección que tanto amas. De ahí que puedes usar un poco de iluminador en la nariz, pómulos y parte de la frente, pero no hay que exagerar.

En los labios te viene muy bien un tono mate en color natural o levemente rosado, sólo para resaltar ligeramente el contorno de tus labios. Es importante que ondules tus pestañas y que no exageres con el rímel, basta con una leve pasada.

Géminis

La mujer que abraza la seducción desde sus raíces, es quien no puede evitar cautivar con su mirada y la manera en que muerde sus labios. A Géminis le queda un maquillaje libre, pero que sea capaz de resaltar su parte femenina, porque detrás de una personalidad fuerte se esconde una persona dulce y tierna.

Un maquillaje sofisticado es perfecto, en el que el delineado no está invitado, al menos, no exagerado, si usas sombra. Lo mejor son sombras de ojos que rompan con lo convencional y hagan que tus ojos se vean más grandes. Géminis no le teme a los colores vibrantes, mientras lo equilibre con algo natural en los labios. De igual manera, si no te gustan mucho las sombras puedes probar con un delineado gráfico en donde puedes jugar con los colores.

Cáncer

Cáncer es la mujer que se rige por los sueños. Es la lunática, la que se deja llevar por el cúmulo de emociones que hay en su corazón. Esa es la sencilla razón por la que eres la reina de la creatividad a la hora de maquillarte, entre más a prueba se ponga tu imaginación para ti es mejor. De ahí que te quede perfecto un look Fendi, en el que los tonos tierra son lo principal.

Te vendría perfecto un tono escarlata en los ojos y un poco de intensidad en los labios. Puedes jugar con esta idea otoñal para robarte las miradas. Si quieres llevar algo más suave en la mirada, opta por el simple delineador y agrega un poco de brillo en los labios. Recuerda que la clave está en encontrar el equilibrio y sentirte cómoda por encima de la opinión de los demás.

Leo

Eres diva y lo sabes, es imposible que no te conviertas en el centro de atención en cada lugar que pisas. Estás acostumbrada a cautivar por tu belleza y cuando se trata de maquillaje no hay nadie que tenga más Flow que tú. Eres impulsiva, auténtica y temeraria, no hay color que sea demasiado para ti.

Los rojizos hacen que tu lado agresivo e imponente tome más fuerza. Sin duda, un maquillaje fresco es ideal para tu personalidad. Sin embargo, hay que ponerle ese toque brillante, sin caer en el exceso. Podrías probar algunos tonos metálicos y brillantes, ya sea en los párpados o en los labios. Pero no lo hagas en ambos lugares al mismo tiempo porque sería demasiado.

Virgo

Perfecta hasta el maquillaje, Virgo, la verdad es que eso de explorar tonos no se te da. Prefieres un maquillaje clásico, discreto y que derroche elegancia. Tu obsesión por lo correcto hace que no cometas ni un mínimo error. Eres de las que puede durar horas hasta que tu delineado luzca exactamente igual, nada de que un ojo te salió de una forma y el otro nada que ver.

Además, le apuestas a los tonos cálidos, nada que sea demasiado llamativo. Te gusta distinguirte por tu elegancia. Las cejas bien delineadas son tu debilidad, pero nada cargado, entre más natural para ti mejor. Además, adoras los tonos nudes en los labios, te gusta resaltar tu mirada y el grosor de tus labios de una forma muy sutil. Sin duda, tus ojos son la clave de todo.

Libra

Entre más estético se vea el maquillaje, para Libra es mejor. La bondad, el encanto y la sencillez, se te notan a la hora de ponerte linda. Y es que es muy agradable apreciar tu rostro porque le haces honor a una obra de arte. La personalidad de tu signo debería apostarle a lo romántico, es decir, los colores suaves pero con un toque atrevido. Los tonos nudes y rosados son perfectos para resaltar la simpatía de tu alma.

Ese toque rosado en tus mejillas es perfecto. En los párpados puedes jugar con los tonos rosas y tonos cafés para difuminar de una forma muy natural. En los labios algo relajado, nada que llame mucho la atención, pues tu sonrisa es tu mejor accesorio.

Escorpio

Eres así, temperamental, valiente, atrevida. Eres quien no nació para seguir las reglas de nadie, ya bastante complicada es la vida como para todavía tomarse el tiempo de complacer al otro. Tu maquillaje grita tu personalidad y esa es la razón por la que tienes una debilidad por el estilo dramático, sombras y colores que hagan que tu mirada electrificante se intensifique.

Las sombras oscuras te quedan muy bien, así como los colores imponentes: negro, morado, rojo. Si vas a usar ese tipo de sombras te irían muy bien los tonos arena y beige en los labios, algo que destaque tu lado espectacular.

Sagitario

Sagitario es la creativa, la intensa. Llámala loca, cambiante, llámala como quieras, porque al final no le importa y, cuando se trata de maquillaje deja claro que romper las reglas en su pasión. Es la mujer que hace justo eso que el resto no se atreve y ahí es cuando se gana la admiración. Sagitario busca ser extrovertida, verse al espejo y honrar la libertad. Es por ello, que el maquillaje gráfico podría fascinarte.

Es la que se atreve a mezclar colores vibrantes: naranjas, azules, metálicos. Además, juega con los tamaños, es decir, un delineado más pronunciado y alargado.

Capricornio

Las mujeres Capricornio son elegantes, discretas, pero muy radiantes. Prefieren un maquillaje suave, con coberturas ligeras y un poco de brillo que resalta su parte atrevida.

Sin embargo, se van por lo clásico, les gustan las sombras ahumadas, pero en tonos marrones, nada que se vuelva demasiado pronunciado. Se van por lo práctico, un delineado delgado, incluso sólo las esquinas y de la máscara de pestañas, basta una sola pasada. Te gusta que todo se vea lo más natural posible, pero siempre escondiendo imperfecciones, como ojeras o alguna otra marca.

Acuario

Acuario es quien rompe con los ideales. Ama ir en contra de la marea y, por supuesto, cuando se trata de maquillarse pone la creatividad por encima de todo. Es la mujer que le apuesta a lo colorido, realmente convierte la mezcla de tonos en un carnaval. Un maquillaje en donde las pestañas largas son protagonistas, entre más volumen mejor. Eso sí, sin grumos y con un iluminador que le dé el brillo justo a su piel.

En los labios no necesitas tanto color, basta con un tono claro, para darle un toque natural. Te obsesiona todo lo que esté de moda, todo aquello con lo que se pueda expresar sin ningún prejuicio. Sabes que tu rostro es un lienzo y para darle vida te pintas sola. Todo tipo de cosmético decorativo es más que bienvenido.

Piscis

La mujer Piscis, la soñadora, la delicada, la que le hace honor a todo lo femenino. A la hora de maquillarte eres muy selectiva, quieres algo dulce, pero sin perder el derroche de tu sensualidad. A lo que más le pones atención es a tu base, algo que tenga buena cobertura y te dé esa piel de porcelana.

Tu paleta de sombras es con colores suaves, no abusas del corrector y enfocas la atención en las cejas, algo que te dé un toque sofisticado. En cuanto al rubor lo difuminas muy bien en las mejillas. Para que tus pestañas queden perfectas, sólo necesitas rizarlas y dos pasadas de máscara, ¡listo! En los labios te vas por un tono un poco más oscuro que tu color de piel y con un poco de brillo para darle ese toque romántico.

