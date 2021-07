Tonos que ya no debes llevar en tus looks este verano, quedaron en el pasado

La moda y las tendencias van cambiando conforme pasa el año y las temporadas, y siempre debemos renovar nuestros looks para no quedarnos en el pasado.

Existen algunos colores que ya no debes llevar en tus looks, pues quedaron en el pasado, y no te favorecerán en lo que resta del verano, y en el otoño.

Es mejor que guardes las prendas que tengas en estos tonos, les des un descanso, y optes por otros que sí te harán triunfar.

Colores que ya no están de moda y debes evitar en tus looks

Verde militar

El tono verde militar quedó en el pasado, y es de los colores que ya no se llevarán este 2021, así que guarda las prendas que tengas de este color.

Sin embargo, puedes optar por otras tonalidades de verde, como el esmeralda, que será una de las tendencias y favorece a todo tipo de piel.

Color vino

El color vino quedó en pausa por lo que resta del 2021, así que no lo lleves en ninguno de tus looks.

Lo mejor es probar tonos más claros como rosa pastel o rosa vieja, que le aportarán elegancia y romanticismo a tus outfits.

Azul oscuro

Otro tono que salió de las tendencias, y no debes lucir en ninguno de tus atuendos es el azul oscuro o eléctrico.

Para lo que resta de este año dominará es el tono celeste o azul pastel, que le aportará frescura y modernidad a tu imagen.

Verde neón

Los tonos neones se han convertido en los preferidos de los últimos años, pero el verde neón quedó en el pasado.

Lo mejor será optar por tonos como amarillo o naranja, o incluso el rojo, para deslumbrar y triunfar en lo que resta de año.

