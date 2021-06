Tips para transformar tu look del día en un look de noche

Andrea Íñiguez Lucero, nuestra ganadora del Power Look Challenge 2021 nos propone esta idea de maquillaje, además de compartirnos tips para lucir bellas.

Si tienes un evento en la noche y no sabes cómo maquillarte, cuentas con poco tiempo y quieres algo sencillo pero también glamuroso, estas recomendaciones son ideales para aquellas personas que quieren aprender a transformar su maquillaje de día en un look de noche con pequeños trucos que nos facilitarán la vida.

Reglas básicas para un maquillaje de noche:

Ojos: Los ojos son la parte fundamental para un look de noche, los tonos ideales son la gama de los negros, café, o las tonalidades más intensas de un color. Para la noche, lo característico es que exista profundidad en el maquillaje, es decir contrastar los colores con un color oscuro, logrando una mirada más impactante y profunda.

Un look de noche es característico por llevar sombras nacaradas, sombras con glitter; las técnicas que están en tendencia para la noche son un smokey eyes, un soft smokey, o maquillajes esfumados con profundidad.

Piel: la característica básica del maquillaje para la noche es usar bases de mediana a alta cobertura como son las bases de la marca Fenty Beauty, Kryoland, LA Girl Truly Matte, entre otras.

En la piel es vital aplicar técnicas de iluminación en los puntos claves del rostro: pómulos, tabique nasal, arco de cupido y arco de la ceja.

Labios: un labial rojo es el ideal para atrapar todas las miradas en la noche, pero para las que somos más conservadoras para un look de noche es recomendable usar tonalidades como el vino o café.

Reglas básicas de un look de noche:

Rutina de skincare , recuerda que la base para que un maquillaje dure y luzca bien, a parte de los productos que uses, es una piel bien preparada, usa hidratante, contorno de ojos, y si vas estar todo el día fuera de tu casa no te olvides del protector solar.

recuerda que la base para que un maquillaje dure y luzca bien, a parte de los productos que uses, es una piel bien preparada, usa hidratante, contorno de ojos, y si vas estar todo el día fuera de tu casa no te olvides del protector solar. Enfócate en el maquillaje de la piel , cuando te maquilles colócate primer y bases de media a alta cobertura, estas garantizarán que tu maquillaje te dure todo el día, y solo lo puedes retocar con polvos.

cuando te maquilles colócate primer y bases de media a alta cobertura, estas garantizarán que tu maquillaje te dure todo el día, y solo lo puedes retocar con polvos. Realiza unas cejas definidas, y un maquillaje en tonos nude para el día , estos te ayudarán en tu look de noche.

Cuando hayas seguido todos estos pasos, transformar tu look de día en un look de noche es más fácil de lo que te imaginas, no te preocupes si tienes poco tiempo, tampoco debes llevar todo tu kit de maquillaje, solo sigue estos tips y aprende a transformar tu look de día en un look glam, para atraer varias miradas.

1. Aprende a usar la gama de colores: si tienes un maquillaje delicado en tonos nude compleméntalo con tonos café y negro, lo que tienes que hacer es aplicar en la esquina externa del ojo es un poco de café o negro y difuminarlo, esto logrará brindar profundidad a nuestra mirada, no te olvides de maquillar el párpado inferior con la misma gama de sombras.

2. El glitter es tu mejor aliado: si estás en apuros y quieres lucir un look de noche, tu mejor amigo es usar sombras de glitter, aplícalo en el párpado móvil a toques, procura que sean colores claros para resaltar la mirada.

3. El delineador en la línea de agua hace magia: muchas veces no maquillamos la línea de agua de nuestro ojo, pero este será tu mejor truco si quieres lucir un look de noche, aplica tonalidades marrones, cafés oscuros o vinos, si quieres usar negro puedes hacerlo, pero no te olvides que el negro es un tono fuerte y lo debes difuminarlo con sombra.

4. Los delineados nunca están de más: si quieres algo mucho más sencillo, práctico y rápido, realiza un delineado, pues son perfectos para la noche, quedan con cualquier look, y con un poco de práctica son fáciles de hacer.

5. No te olvides del resto de la piel: si bien es cierto que el maquillaje de ojos es el principal en un look de noche, ten en cuenta que para tener un maquillaje más impactante retoca tu contorno, rubor, e iluminador.

6. Los labios se llevan el premio: Aplica un labial de tonalidad mediana a fuerte, ese será el toque de la noche.

¡Y listo! Con estos consejos verás cómo puedes logar transformar tu look de día en un look de noche en poco tiempo.

Ganadora del concurso Power Look Challenge

Puedes encontrar algunas ideas de maquillaje y tips en las redes sociales de Andrea Íñiguez. Instagram:@andreastephanie_14

¿Cómo ha sido para Andea Íñiguez el concurso de Power Look Challenge?

“Decidí ingresar en el concurso porque me encantan los retos y al ver la publicación del Power Look Challenge fue uno de los que me inspiraron, nunca había entrado en un concurso de maquillaje y sentí bastantes nervios al inscribirme pero lo hice porque quería dar a conocer un poco de este arte que lo estoy estudiando y me apasiona cada día más.

Tengo 23 años, vivo en el sur de Quito, soy economista de profesión y actualmente trabajo brindando asesoría de homologaciones vehiculares.

Me gusta el maquillaje y decidí estudiarlo porque es una forma en la que las personas demuestran su creatividad, es un arte que te permite conectar con varias personas.

El hecho de que una persona al maquillarse aumente su autoestima es algo asombroso ya que el maquillaje no sólo es base o rubor como varias personas dicen, es una técnica que te permite tapar cicatrices, corregir imperfecciones que elevan la confianza de la persona; yo considero al maquillaje como un arte que te abre muchas puertas en todo el mundo, y admiro a todas las personas que lo practican ya que sin duda es dar a flote toda tu creatividad.

“Quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad, a mi familia por sus consejos y al diario Metro y revista Nueva Mujer por abrir estos espacios al público para demostrar su talento”, concluyó Andrea.

Más en Nueva Mujer: