Curlyage: el tipo de balayage ideal para mujeres con ondas y rizos

El cabello rizado y divertido no ha dejado de estar de moda pese a la obsesión de muchas mujeres de llevarlo perfectamente liso. Al contrario, se ha reinventado apegándose a las tendencias como el balayage, de donde nace el ‘curlyage’, lo que es igual a las mechas más favorecedoras para este tipo de pelo.

Curlyage: el balayage ideal para cabello rizado

Según medios como Telva, el curlyage se compone de reflejos muy naturales sobre la melena rizada pero para que destaquen los atributos de la mujer, se realiza de forma personalizada.

Este balayage ilumina el rostro y rejuvenece.- Instagram @behindthechair_com.

La razón está en que “la luz se reflejará de manera diferente en un cabello liso que en un cabello texturizado y esto hace que la aplicación personalizada de estos reflejos sea tan importante”, de acuerdo con la fuente.

“Para realizar la técnica curlyage es importante tener en cuenta la densidad del cabello, la elasticidad y la porosidad del mismo. Estos tres factores son esenciales ya que determinan dónde y cómo se colocarán los reflejos, además de decidir qué nivel o fórmula de aclarador se utilizará”, agregan.

Este tipo de melenas tiene movimiento y dimensión por lo que no hay un manual para realizarlo, sino entregarse a los expertos en balayage para que el rizo asuma la luminosidad deseada. No obstante, lo que sí es una regla sine qua non es que esta primavera-verano lo mejor son los tonos rubios.

El curlyage queda bien en cualquier largo.- Pinterest Dicas de Mulher.

No obstante, hay algo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a los brazos de este tipo de balayage y es que los cabellos rizados necesitan cuidados especiales para que se mantengan hermosos tras la coloración.

Desde Clara apuntan que será vital usar productos que aportan definición y nutrición en casa, además de conservar el color. Asimismo, protectores térmicos antes de recurrir a planchas o calor.

