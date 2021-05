Cortes de cabello perfectos para hacer un cambio de look sin sacrificar el largo de tu pelo

Si quieres un cambio de look, pero no quieres cortar demasiado tu cabellera, este artículo es para ti. Te mostramos los mejores cortes de cabello por los que puedes optar.

Siempre es bueno refrescar nuestra imagen. Sin embargo, la melena larga es tan hermosa y femenina que nos cuesta desprendernos de ella.

Además, lograr un cabello largo no es nada fácil y justo cuando lo tenemos lo que menos quisiéramos hacer es sacrificarlo. No tienes que hacerlo y a la vez puedes cambiar de look.

Cortes de cabello que no sacrifican el largo de tu melena

Con fleco, uno de los cortes de cabello más de moda

Si no quieres tocar para nada el largo de tu pelo, puedes hacer un corte de cabello con fleco. Opta por recortar unos milímetros de tu pelo por detrás y por delante usar una pollina que es posible llevar desfilada, de largo o cortina. Lo bueno de este corte es que, además, es rejuvenecedor también te quita años de encima.

Media melena

La media melena es uno de los cortes de cabello que son clásicos y ahorita se está llevando mucho. Si quieres transformar tu melena de una forma no radical, puedes optar por este estilo más debajo de la clavícula y te sugerimos peinar las puntas hacia dentro.

Largo a capas

Las capas son otra solución para refrescar tu look y que tu largo quede intacto. Es un estilo que le da movimiento a tu cabello. Te sugerimos peinar la raya d lado y agregar accesorios para un estilo más chic.

Lob asimétrico

Si quieres arriesgarte más con tu pelo, pero sin que se note mucho el cambio, puedes apostar por un corte asimétrico que empiece en el inicio del cuello y llegue por debajo de los hombros. Este tipo de corte causa un efecto alargador tanto para el rostro como para la melena.

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: