El cabello es una de las partes más importantes de nuestra imagen y por eso, muchas veces no estamos conformes con su apariencia.

Pero, es importante que empecemos a amar nuestra melena al natural, y valorarla, pues te hace única, hermosa y especial.

Incluso, muchas veces te sometes a tratamientos o productos para lucir un cabello diferente al que tienes, que lo lastima y le termina haciendo un daño irreversible a tu melena.

Sea rizado, liso u ondulado,tu cabello es perfecto al natural y realza tu belleza, esto no quiere decir que no lo arregles de vez en cuando para lucir aun más hermosa, el punto es que no te sientas mal al lucir tu cabello recién lavado.

Por eso, te damos algunos consejos para comenzar a amar tu cabello para que te valores, y veas lo realmente hermosa que eres al natural.

Cómo aprender a amar tu cabello para ver lo realmente hermosa que eres al natural

Mírate al espejo

Una buena forma de comenzar a amar tu belleza natural, especialmente tu cabello, es mirarte al espejo y repetirte lo hermosa que eres.

Mientras más veas tu cabello, más comenzarás a aceptarlo y a darte cuenta que no tiene nada de malo, al contrario, puedes sacarle mucho provecho y sobre todo, lucir una melena hidratada y saludable.

Pinterest

Haz peinados con tu melena natural

Otra forma de amar tu melena es sacarle provecho y en lugar de secarlo o plancharlo, haz diferentes peinados.

Si tienes mucho frizz en tu pelo, puedes llevarlo semirecogido, para mostrar tu melena ondulada o rizada, controlando el frizz, utiliza ganchos para el pelo, lleva una cola alta, son muchas las opciones que puedes hacer.

Al ver el provecho que le puedes sacar a tu melena natural, comenzarás a amarla, valorarla, y seguramente vas a presumirla con seguridad y sin miedo.

Pinterest

Usa crema para peinar o fijador

También puedes llevar una melena arreglada y elegante si usas crema para peinar o fijador para marcar algunas ondas sin que luzca desarreglado o alborotado.

Incluso puedes hacerlo al lavarlo, aplicar la crema y trenzarlo para que al secarse esté más arreglado y hermoso, y vas a lograr un look perfecto sin tener que someter a tu melena a ningún tratamiento que lo dañe y sin mucho esfuerzo.

Pinterest

No compares tu cabello con el de otras

Este es un paso muy importante, y es que jamás debes comparar tu melena con el de otras mujeres, pues cada una tiene un cabello hermoso y único, sea del tipo que sea.

Así que para que comiences a ver la belleza tu de cabello, tienes que dejar de fijarte en otras mujeres y empezar a valorar lo que eres y tienes.

Es importante que te ames y aceptes, y nada como tu seguridad y confianza para realzar tu belleza natural.

Pinterest

Famosas como Shakira y Jennifer Lopez nos han enseñado que llevar tu melena al natural realza tu belleza y debes estar orgullosa de lo que eres.

Instagram @jlo y @shakira

