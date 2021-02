Diseños de uñas inspirados en Jennifer Lopez para una manicura digna de una diva del pop

Si algo no puede faltar en el estilo de Jennifer Lopez son unos perfectos diseños de uñas que vayan a la par con sus elegantes outfits, los cuales siempre se encarga de alardear a través de las redes sociales.

Como buena diva del pop, sabe que ese es un sello indiscutible para verse impecable de pies a cabeza, así que no tiene miedo de probar con paletas cromáticas, largos y técnicas de todos los tipos, razón que la convierte en una modelo a seguir para reinventarse.

Diseños de uñas de Jennifer Lopez para inspirarse

Presencia de clásicos

Por más que la intérprete de On the floor sea atrevida a la hora de escoger sus diseños de uñas, como cualquiera, siempre recurre a los básicos en momentos donde necesita una manicura sobria apta para muchos eventos.

Así se puede constatar en el perfil de Instagram de Tom Bachik, su estilista de confianza, quien mostró una de sus últimas elecciones conformada por uñas medianas en vinotinto, arregladas de manera impoluta.

Uñas de JLo. - Instagram @tombachik

Este color es elegante y seductor en proporciones iguales, ideal para mujeres de cualquier edad y tono de piel, mismas características que tuvo su elección para asistir a los People's Choice Awards.

En aquel entonces llevó uñas almendradas en nude, casi blanco, que rejuvenecieron sus manos y se mantuvieron sobrias para que su vestuario rojo destacara.

Uñas de JLo para los People"s Choice Awards - Instagram @tombachik

Extravagancia al otro nivel

Pero, cuando se trata de elevar un look para hacerlo digno del espectáculo sí que sabe cómo hacerlo. Una de sus obsesiones, como apunta el portal Trendencias, es la logomanía.

Esta consiste en tomar una marca de preferencia y hacer los diseños de uñas siguiendo el estilo que tiene esa casa de moda, pues eligió Versace, con modelos distintos en cada dedo.

La logomanía, una de las corrientes de uñas que sigue JLo. - Instagram @tombachik

No escatimó en brillos, aplicaciones, estampados ni formas, pero se mantuvo en el sobrio blanco y negro que, en conjunto con el dorado, le dio el toque de lujo y elegancia.

Arte en las manos

De hecho, el brillo es una de las formas de estilo más recurrentes que utiliza en sus manicuras, tal como quedó comprobado en su presentación para el Super Bowl 2020.

Bachik, que también trabaja con Selena Gomez, mostró más detalles de la opción de ese día, compuesta por uñas holográficas con efecto cristal roto en plateado que se veían sofisticadas.

Las uñas de JLo para el Super Bowl. - Instagram @tombachik

La apuesta de color es muy inteligente cuando se tiene una gala en donde las manos necesitan tener mayor protagonismo o bien, habrá varios cambios de atuendo, como fue el caso de la actriz, pues va con todo y a cualquier hora del día.

Sin miedo a los vivos

Para los meses de verano, Jennifer Lopez se lanza con todo a los colores de la temporada, tanto en pasteles como en neones, porque le dan mucha vida a la apariencia.

JLo se divierte con sus elecciones - Instagram @tombachik

Ella deja atrás eso de que luego de los 50 años no se pueden utilizar tonos muy llamativos y expresa su personalidad mediante sus escogencias. Eso sí, en esos casos no no abusa de los diseños sino que se mantiene en los lisos.

La actriz no le teme a ningún color. - Instagram @tombachik

Desde el verde, paseándose por el fucsia, sabe que lo más importante es la seguridad con la que se va a llevar el estilo y adornarlos con lujosos anillos, pulseras y relojes, que nunca pueden faltar en su día a día.

