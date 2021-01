5 tintes ideales para un estilo balayage en cabello liso y de base oscura

Si tienes el cabello lacio seguro ya te has enfrentado a esos desafíos de estilo al no saber qué nuevo look quieres lucir. Prácticamente lo has probado todo: rizos que se aflojan a la hora del almuerzo, ondas que desaparecen antes de terminar la jornada y trenzas aburridas. Así que para mejorar las cosas, ¿por qué no intentar agregar algo de color con unos tintes ideales para un estilo balayage?

Optar por los destellos balayage en cabello liso es una manera fácil de agregar un poco de interés visual a tu cabellera a través de algunos tonos sutiles o atrevidos, rompiendo un poco con lo monótono y dándole un giro a tu look. Sigue leyendo para ver algunos de los mejores tintes que puedes aplicar en tus luces para que tu melena luzca más interesante.

5 tintes ideales para un estilo balayage en cabello liso

Rubio cenizo

Lleva tus mechones súper largos al siguiente nivel agregando una dosis de tinte rubio cenizo para crear un contraste en tus reflejos balayage. Si lo que buscas es darle un giro a tu estilo y no sabes por dónde empezar, esta puede ser una opción más segura que cortar tu cabello liso, pudiéndote arrepentir después de haberlo dejado crecer por mucho tiempo.

Toma como ejemplo esta foto: las puntas rubias en tono cenizo harán resaltar tus raíces oscuras y ayudarán a crear contraste con la base de tu cabello. Esto demuestra que los colores opuestos con este estilo balayage funcionan muy bien, sobre todo en cabello liso.

Rubio claro

Según reseña el portal All Things Hair, este ejemplo puede crear el mismo efecto que el modelo anterior, solo que con tintes más llamativos como lo es el rubio claro y sus derivados como los matices color miel.

El efecto que crea este estilo balayage en tu base es la de simular unos destellos radiantes, que tan pronto entren en contacto con los rayos del sol emanarán un brillo precioso que sin duda beneficiará en gran cantidad tu cabellera.

Cobrizo

Los tintes con tonos como este hermoso color cobrizo son de mucho beneficio para las chicas con cabello liso, en especial para aquellas tienen una base de color similar.

La mezcla de este matiz con uno más marcado como un marrón chocolate o un tono café te da un look bastante discreto pero sin dejar de ser presentable y estilizado. Al mezclarse ambos colores, la definición de la palabra “destello” podrá verse en tu cabellera al notar ciertas zonas radiantes en ella, robándote muchas miradas.

Rubio dorado

Sí, sabemos que hay muchos tonos rubios pero es que cuando se trata de cabello liso es el tono que domina por excelencia. En este caso, unas hermosas luces estilo balayage crearán una especie de cascada dorada que sin duda hará que tu cabellera sea el centro de atención.

Al tener el cabello liso, el efecto se notará más uniforme y por tanto será más destacado, en especial si se crea un contraste con un tono relativamente similar como es el caso de esta publicación en la cual se combina con una base castaña.

Básicamente cualquier tinte de color extravagante

Si tu estilo es único, alternativo y muy llamativo, entonces sácale provecho a tu cabello liso optando por unas luces estilo balayage para tu melena, en especial si tienes una base clara para que destaquen aún más.

Los tintes como el fucsia, el azul y hasta el verde se ven más definidos en el cabello liso, pero si no quieres llamar tanto la atención entonces opta por las luces balayage solo en las puntas, como puedes ver en este ejemplo, para que igualmente puedas expresar tus gustos pero luzcas algo más conservadora. Bien sea por decisión personal o códigos de tu lugar de trabajo.

