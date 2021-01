Lipos, implantes y carillas: Faloon Larraguibel revela los procedimientos que se ha realizado

Son muchas las celebridades que mantienen bajo secreto las intervenciones a las cuales se han sometido, e incluso, en algunos casos, son capaces de negarlas para que nadie sepa que pasaron por el quirófano. Ese no es el caso de Faloon Larraguibel, quien no tiene ningún tapujo en contar que se ha operado en más de una oportunidad.

En una ronda de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, la ex chica Yingo reveló cuántas veces ha pasado por un pabellón para perfeccionar algunos detalles que le molestaban de su figura.

"¿Cuáles son tus cirugías?", le consultó un usuario. A lo que Faloon respondió con una foto en bikini y explicó que se ha hecho dos liposucciones; una a los 20 años y otra a los 28 antes de tener a su tercera hija. Además contó que se puso implantes mamarios y se los cambió una vez a los 31 años.

Siguiendo con el tema, otra persona elogió su sonrisa y le preguntó si había usado frenillos. "Me encantan tus dientes ¿Usaste frenillos?", le preguntó.

"Usé de todo. Y por último, me puse carillas", aclaró la rubia sobre sus dientes blancos.

Faloon Larraguibel habla de sus intervenciones estéticas. - Instagram

Odiosas comparaciones

Pero no es la primera vez que los usuarios en redes sociales comentan sobre a dentadura de la ex participante de Bailando por un Sueño.

Recientemente, Faloon Larraguibel se llenó de comentarios negativos por este motivo, y optó defenderse ante las múltiples críticas. Y es que no gustó nada a los usuarios que Faloon Larraguibel tenga la dentadura exagerademente blanca, lo que según ellos le hace perder naturalidad.

El primer en comentar fue @margottsi: "Sácate la placa. Muy plástico se ven los dientes". Otro de sus críticos bromeó al compararla con el millonario chileno Leonardo Farkas. "Disculpa, pero parecen placa tus dientes", se leyó en los siguientes mensajes.

Ante la insistencia sobre su dentadura, Faloon Larraguibel dijo "¡Basta!" Y decidió responder. "Puede que te guste o no te guste, está bien el gusto, es subjetivo, pero ya hacer un juicio de valor con respecto a una persona está muy mal", inició la influencer en sus palabras.

"Creo que cada uno se tiene que mirar al espejo antes de criticar cualquier aspecto de otra persona o simplemente preguntarse: '¿Me gustaría que me dijeran eso u otra cosa a mí?'. Entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran", escribió a modo de reflexión.

