Incónica marca brasileña de moda llega a Chile con edición limitada

Apenas comienza el 2021 y Levi 's ya está sorprendiendo, y como siempre, marcando tendencia con una nueva y exclusiva colección que no dejará a nadie indiferente. Atentos todos los amantes de la moda porque para este verano se unieron dos grandes referentes, Levi 's junto a Farm Río, logrando crear prendas de alta calidad con diseños que no se veían durante mucho tiempo. Realmente únicos que no se volverán a repetir.

Las icónicas piezas de a firma de jeans, fueron intervenidas por la naturalista marca de ropa brasileña Farm Río, conocida por ofrecer prendas bordadas con formas y colores radiantes representativos de Brasil, evocando una conexión con aquello que nos rodea y que debemos conservar.

La colección está inspirada en tres grandes temas: flores, jungla y pájaros. También se busca demostrar que el espacio urbano está en armonía con la naturaleza y fomentar el consumo consciente, aprovechando el impacto ambiental de Farm y el reconocimiento de Levi 's como una marca icónica, para llamar a evitar el desperdicio.

Son 16 piezas diseñadas creativamente, ideales para crear un novedoso y llamativo look veraniego. Se podrán encontrar en las principales tiendas de Levi 's del país a partir del 18 de enero. La favorita de muchos de seguro serán las faldas de jeans estampadas con margaritas blancas. Perfectas para esta época de altas temperaturas.

El jeans estampado de animales típicos de la jungla logra transportarse inmediatamente a un país tropical, a paisajes playeros, pero también es una excelente opción para una situación elegante y al mismo tiempo casual.

La alta calidad y reconocimientos de Levi’s y Farm ha llamado la atención del mundo de la moda, que se sorprende y llegan nuevamente a romper esquemas.