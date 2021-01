Tips básicos para saber si un cosmético es de calidad y le caerá bien a tu piel

Elegir maquillaje es muy importante, y es que no solo debes elegir el que mejor vaya con tu tono de piel, también te debes fijar en que sean de calidad, y no dañen tu piel.

Y es que muchas veces compramos los cosméticos que nos recomiendan otras personas, sin fijarnos en algunos detalles que revelan que no son buenos, y que además no es para nuestro tipo de piel.

Por eso, aquí te damos una guía básica en la que te debes fijar al momento de comprar cualquier cosmético, tu piel te lo va a agradecer.

Guía básica para saber si un cosmético es de calidad

Fecha de caducidad

Es importante que veas la fecha de caducidad antes de comprarlo, pues muchas veces obviamos este detalle que es vital.

Además, debes tener cuidado que la fecha de vencimiento no sea de más de un año, pues los cosméticos buenos generalmente tienen seis meses de caducidad, así que si el que vas a elegir tiene más de un año, no lo compres, pues no es bueno.

Olor

También es importante el olor, pues los cosméticos de calidad nunca tienen olores fuertes ni aromas marcados, pues contienen ingredientes naturales.

Si el maquillaje que vas a comprar tiene un fuerte olor entonces no es muy bueno, así que debes tomar en cuenta este principio.

Contenido

El contenido del cosmético es vital, debes fijarte en lo que contiene, pues los que son de calidad contienen elementos naturales como dijimos anteriormente, como ácido sórbico, vitamina E, extracto de semilla de uva, aceite de jojoba o aloe vera, que además le caen bien a tu rostro.

Si contiene conservantes nocivos como aceite técnico puede generar granos e irritaciones, glicol de propileno genera reacciones alérgicas, lauril éter sulfato sódico es un peligroso componente para la piel, y la glicerina reseca la piel.

País de elaboración

Este punto también es importante aunque no lo creas, y es que lo recomendable es comprar cosméticos elaborados en países con clima similares al tuyo.

Estados Unidos, Italia, Alemania y Francia, son los países con la mejor reputación de elaborar cosméticos de calidad, y para las épocas de frío se recomienda comprar maquillaje elaborado en Finlandia y Canadá.

Maquillaje para cada tipo de piel

Es importante que identifiques qué tipo de piel tienes, para así comprar maquillaje adecuado para ti.

Ya sea que tengas la piel grasa, seca, mixta, normal, o sensible, hay un tipo de maquillaje para cada tipo de piel, y es importante que sepas qué te beneficiará, para que evites daños.

Para piel grasa

Para las mujeres de piel grasa es recomendable elegir una base que no contenga grasa, pues obstruirá los poros y hará que la piel se vea aun más grasosa.

También evita el uso de blush en crema y la sombra de ojos, pues contienen más grasas que los cosméticos en polvo.

Usa un polvo con efecto mate, y ten siempre cuidados de hidratación, y retira el maquillaje cada noche, para evitar daños como acné o puntos negros.

Piel seca

Para este tipo de piel es todo lo contrario a la grasosa, se recomienda usar cosméticos que proporcionen una buena y alta hidratación, sea en crema, gel o aceite.

Por eso, lo mejor es elegir base que hidrate la piel, para dejarla suave y blush y sombras de ojos cremosas, todo lo contrario para las mujeres de piel grasosa.

Piel sensible

Para las mujeres con pieles sensibles los expertos aconsejan no usar maquillaje, pero como es imposible, lo recomendable es buscar marcas de cosméticos que contengan minerales.

Y es que estos productos permiten que la piel respire y a la vez los protege de bacterias y de las irritaciones.

Piel mixta

Para las mujeres de piel mixta la mejor opción es usar dos tipos de base con diferentes texturas, sin grasa, mate para la zona T, es decir la barbilla, frente y nariz, y una hidratante para las partes exteriores propensas a resequedad.

En los ojos debe haber también un equilibrio en el maquillaje, por lo que debes llevar sombras de ojos ni muy grasosas ni muy secas.

Los cosméticos que no sean de estos tipos te caerán muy mal, así que fíjate bien cuando vayas a comprar.

Piel normal

Bases ligeras e hidratantes son las más recomendadas para las mujeres de piel normal, y le va bien todo tipo de sombras de ojos y rubor, por lo que en general, cualquier tipo de maquillaje le cae bien.

