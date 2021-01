Muchas chicas tienen razón al quejarse de que el cabello delgado y lacio es bastante difícil de manejar y, a veces, sobresale a la hora de peinarlo o se puede volver demasiado flácido. Sin embargo, a pesar de las dificultades que pueda presentar día a día, hay diversos cortes de cabello que no solo benefician estas características, sino que también pueden resaltar cualquier look, convirtiendo una debilidad en una gran virtud.

El cabello delgado y lacio casi siempre tiene que peinarse ligeramente hacia atrás para obtener más volumen y una textura mejorada. Sin embargo, optar por cortes como un bob clásico, un pixie o sus versiones recortadas con un acabado desordenado o incluso agregarle diversas capas pueden ser una base ideal para diferentes estilos en diversas ocasiones. Aquí te dejamos algunos ejemplos.

5 cortes ideales para chicas con cabello delgado y lacio

Bob texturizado

Cuando la textura de tus hebras se rompe en cientos de finas trenzas, tu melena no se ve nada bien y tu corte de cabello anterior puede quedar completamente arruinado solo por ese pequeño detalle.

Sin embargo, puedes sacar algo de ventaja con todo esto y lograr pasar de un aspecto quebradizo a uno lleno de volumen y mucho estilo. Este impresionante bob texturizado es el mejor ejemplo de esto ya que a raíz de la calidad del cabello delgado y lacio se ve muy suave e ingrávido. Una opción perfecta para los días de verano.

Pixie atrevido

A propósito de una cabellera corta, el estilo pixie está aquí para rescatarte si quieres jugar a lo seguro y mostrar la menor cantidad de cabello si eres propensa a seguir desarrollando esta textura.

Con un aspecto atrevido, corto pero estilizado y a la moda, los cortes tipo pixie son una buena opción para las chicas con cabello delgado y lacio ya que la textura es perfecta para este look, además de no necesitar mucho volumen para que se vea increíble.

Bob francés

Uno de los cortes de cabello que más estuvo de moda la temporada pasada puede sacar lo mejor de tu melena delgada y lacia.

Gracias al estilo del bob, la corta longitud de este peinado beneficia las características de tu cabello, aunado a los bordes ligeramente redondeados. Además, el flequillo insignia de este corte ayuda a disfrazar un poco la textura delgada, sin dejar de presentar un aspecto limpio y brillante, según reseña The Right Hairstyle.

Con capas y flequillos

Las capas largas siempre agregarán cuerpo a un corte con cabello delgado y lacio. Lo que lleva este look un paso más allá es la adición del flequillo despeinado que llama la atención sobre los ojos. Los flequillos de una sola capa siempre son una opción segura, no importa el estilo que lleves.

Simple y lacio

Si todo lo demás falla y necesitas empezar a buscar nuevos cortes de cabello, entonces no des más vuelta y ve por lo tradicional ya que no puedes equivocarte con un look sencillo.

Ya que tu cabello es delgado y lacio, aprovecha estas características que halagan tu rostro y agrega estructura y forma a tu peinado. Este hermoso estilo es conservador y elegante, ideal para una mujer que necesita hacer una rápida transición de trabajo en la oficina a noche de fiesta. Y lo mejor de todo es que no necesita mantenimiento constante.

