Ya sea que tu cabello esté rizado y en capas o con un corte recto y contundente, una forma segura de lucir hermosos reflejos es con un estilo de cabello corto con luces balayage y hermosas combinaciones de tintes de cabello como base. Probar esta nueva tendencia acentuará las líneas y curvas de la textura natural de tu melena y le dará a tu peinado el toque extra que necesita.

Si bien los suaves desvanecimientos de color aplicados en la técnica ombré se ven mejor en el cabello largo, los reflejos de balayage pueden considerarse una alternativa a este look para longitudes más cortas. Es una excelente manera de agregar profundidad, dimensión e interés visual a tu bob o tu pixie. Por eso te dejamos estas cinco alternativas para que tengas de dónde escoger a la hora de optar por un estilo nuevo.

Reverse Balayage: la tendencia que Britney Spears puso de moda y ahora está de vuelta Esta técnica desafía todas las tendencias en cabello que se han estado llevando últimamente.

5 tintes de cabello con reflejos balayage ideales para cabello corto

Reflejos rubios claros sobre base rubia oscura

Los reflejos para el cabello corto suelen ser imprescindibles. Quieres un estilo que sea glamoroso y elegante, en vez de uno aburrido y perezoso y una opción segura para lograr esto es jugar con los tonos de rubio adecuados.

Para un look que destaque, el portal The Right Hairstyle recomienda pedirle a tu estilista unas hermosas luces balayage que sean dos tonos más claros que tu color base. La ventaja de los tintes de cabello rubio es que no puedes equivocarte ya que es un color sumamente hermoso y que combina con la mayoría de los estilos.

Rojo brillante

A menudo, cuando las mujeres optan por tintes de cabello brillantes, tienden a pensar en ellos como un color general. Pero te asombrará saber que jugar con varios tonos vibrantes puede ser un buen toque para tu melena.

Es por eso que tener un par de tonos incluso para los colores de cabello más llamativos es una buena idea, por lo que un tinte rojizo hace una adición perfecta para tu cabellera. Un matiz diferente para la base y otro para los reflejos balayage, ambos llamativos pero diferentes.

Destellos dorados sobre base castaña

Para reinventar tu melena castaña, prueba reflejos sutiles con mucha calidez. Los tintes de cabello dorados sobre una base color marrón realmente ayudan a captar la luz por lo que optar por unas luces estilo balayage puede ser una opción bastante brillante para lucir, sobre todo si llevas el cabello corto.

Otra alternativa para que resalte más es ondular tu cabello ya que esto destaca el efecto balayage y agrega mucha feminidad al estilo.

Balayage en tonos grises para mujeres de piel morena clara Resaltará tu tono piel.

Reflejos canela sobre base castaña

Estos reflejos balayage están hechos en un matiz muy atractivo. No del todo rojo, los tintes de cabello canela tienen una hermosa colorización que favorece mucho a las mujeres con tonos de piel cálidos.

Este agradable tono funciona genial sobre bases oscuras pero tiene un increíble efecto sobre el cabello castaño, básicamente por la similitud de matices que se mezclan de manera uniforme.

Otra ventaja de este hermoso color canela es que es mucho más fácil de quitar que un tinte rojo y emite un aspecto más suave.

Luces color cobrizo para enmarcar el rostro

Este balayage enmarca el rostro, ofreciendo suavidad en los tonos refinados del rojo sobre el cabello castaño natural, localizándolo en la parte frontal de tu cabellera y logrando crear un estilo hermoso que sin duda resaltará no solo tu melena sino también las facciones de tu cara.

El tono brillante del color cobrizo ayuda a que destaquen aún más tus facciones, además de brindar un buen equilibrio sobre una cabellera castaña.

