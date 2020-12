Looks de fin de año: escoge entre 6 distintos outfits

Este fin de año de 2020 será muy distinto a los anteriores, pero eso no significa que no tengas por qué arreglarte con tus mejores galas.

Te decimos algunas ideas de looks de fin de año.

Lentejuelas: las lentejuelas han sido todo un in durante todo el año. Varias famosas argentinas se han declarado fanes, como Laurita Fernández. Si tienes un vestido con lentejuelas o brillos, es la noche perfecta para que lo saques de tu guardarropa, el color es indistinto, aunque las lentejuelas azules son muy chic. Color plateado y dorado: estos dos colores, son de los más usados en las noches de fin de año. Si tienes vestidos con esas tonalidades puedes aprovecharlo o si prefieres otro toque, puedes usar una blusa plateada o dorada y combinarla con un pantalón o pollera negra. Vestido rojo: cómo no podía faltar. Lo mencionamos en la cena de Navidad, pero el rojo es un color muy especial para despedir la última noche del año. Rebusca a ver si tienes uno, o si no, prueba con una blusa y pantalón con tacos, o un total reed, con un conjunto entero de ese color. Mangas abullonadas: las mangas farolillo o abullonadas se han dejado ver mucho desde la primavera. Si tienes una camisa o vestido así, puedes usarlos. El negro, le da un toque muy especial a este look.

La co conductora de Cantando 2020 es fan de las mangas abullonadas y en una de esas galas las combinó con brillantes. - Instagram

6. Asimétrico: los looks asimétricos también son tendencia. Probablemente, no faltará en tu armario un vestido con una manga y otra no o una blusa. Sácale provecho con unos buenos tacos.

Ya te presentamos estas opciones. Si no cuentas con ninguna de estas prendas, recuerda que siempre te quedará el negro. Y los labios, bien rojos, para empezar el año con alegría.

