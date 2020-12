Te mostramos los tipos de botas que pueden aportar elegancia a tu outfit de Nochevieja

La elegancia es una de las características que dominan las tendencias para despedir el año y una manera de alcanzarla es llevando unas hermosas botas que le ofrezcan más potencial a tu outfit de Nochevieja.

Sin duda, las botas y los botines son calzados que, en los últimos años han roto los récords de tendencias y cada vez las amamos más gracias a su hermosa apariencia y comodidad.

Además, lo increíble de este tipo de zapatos es la versatilidad con la que podemos combinar prendas de diferentes estilos, de modo que podemos jugar con lo casual, formal, urbano y completamente informal.

Son imponentes y llamativas, las botas proporcionan un estilo que proyecta seguridad y empoderamiento, de modo que no debes temer a usar este calzado sin importar su alto.

Aunque muchas podrían pensar que las botas solo son para algunas mujeres, la verdad es que existen tantos estilos y formas de usarlas que se pueden adaptar a cualquier personalidad.

De esta manera, lo único que debes hacer es seleccionar aquellas que más se adapten a tu forma de vestir y combinarlas con las prendas acertadas. Así te sentirás hermosa y cómoda.

Lo recomendable es que sea talle alto, para que defina tu cintura y combinarla con botas altas - Pinterest

Si te cuesta imaginar un outfit con botas, no hay nada de qué preocuparse, aquí te dejaremos algunas ideas y tips que puedes tomar y adaptar a tus propios gustos.

Antes que nada, debes conocer los tipos de botas que te puedes encontrar, así será más fácil encontrar el par ideal para tu atuendos de Fin de Año.

Botas que podrías combinar con tu outfit de Nochevieja

Over the knee

Las botas encima de las rodillas son arriesgadas y están hechas para ti si tienes una extrovertida personalidad. Aunque no parezca una pieza para la cotidianidad, su versatilidad es impresionante, pues las puedes con pantalones de mezclilla, shorts o vestidos elegantes.

De combate

Han sido las favoritas del año y seguirán en tendencia para 2021. Puedes combinar con un estilo chic con estampados florales, animal print, al igual que cinturones y sobretodos.

botas negras - Instagram

Botines a los tobillos

Para una opción más sencilla, los botines también tendrán gran presencia en 2021. Pueden combinarse con pantalones, shorts, faldas y vestidos, incluso puedes jugar con un par de medias visibles.

Cowboy

El estilo vaquero está de vuelta. Las botas cowboy dominarán en todas sus formas. Podrás usar las clásicas corte alto, así como versiones cortas, con flecos o brillos.

Algunos outfits con botas para inspirarte

Luego de haber visto varios tipos de botas, lo mejor es que conozcas formas de combinarlas, por eso, aquí te dejamos algunas opciones:

Con minivestido

Los minivestidos permiten que las botas sean las protagonistas de un outfit, de modo que los puedes combinar con una versión over the knee para lograr un look llamativo.

Puedes sacarle provecho a las prendas de tu clóset luciendo un suéter oversize con unas maxi botas - Pinterest

Estilo monocromático

Una manera de destacar y mantener la sencillez es optar por un look monocromático, así la elegancia destacará en todo momento con tus botas.

Botas blancas - Instagram @insta_for_boots

En color blanco

El color blanco es uno de los favoritos para recibir el año y por qué no llevarlo en tus botas, pueden lograr un contraste armónico con cualquier color.

Botas blancas - Instagram @lowheels.co.uk

Estilo oversize

Una manera sencilla de combinar las botas es con un look oversize, pues es una de las formas para que este calzado destaque.

Las botas largas van de maravilla con un suéter oversize - Pinterest

