Estas fiestas navideñas son diferentes a todas las que habíamos vivido debido a la pandemia que ha afectado nuestra vida en el 2020 como nunca.

Para estas fiestas lo mejor para evitar contagiarte y contagiar a los demás de Covid 19 es quedarte en casa, así como lo hemos hecho desde que comenzó la pandemia.

Pero, el hecho de que estés en casa y recibas el Año Nuevo en tu hogar, no quiere decir que no lucirás fabulosa, claro que puedes verte con mucho estilo con looks sencillos y muy cómodos.

Aquí te daremos algunas ideas de cómo sacarle provecho a la ropa que tienes en tu clóset y lucir hermosa y fabulosa para despedir el 2020 desde casa.

Looks sencillos y cómodos para despedir el año en casa con mucho estilo

Pantalón y suéter

Un gran look para estas fechas de frío es combinar un pantalón ya sea de vestir o de mezclilla, el que tengas en tu clóset, con un suéter.

Puedes complementar el look con unos tenis, sandalias bajas, o tacones, y para darle un toque de elegancia lleva un peinado sofisticado como el cabello suelto, o cola alta.

Puedes combinar un pantalón con suéter y tenis o sandalias - Pinterest

Short con camisa y tacones

También puedes lucir un atuendo elegante y sofisticado con un short de mezclilla o de cualquier material, y combinarlo con una camisa.

Y para complementar el look sofisticado lleva unos tacones o sandalias bajas y lleva un moño bajo o el cabello suelto, te verás hermosa.

También puedes llevar un short de mezclilla corte alto en un look elegante con una camisa y tacones - Pinterest

Leggins con suéter y tenis

Otra opción cómoda para recibir el Año Nuevo es lucir unos leggins en negro y combinarlo con un suéter para un outfit sofisticado y lleno de estilo.

Puedes complementar el look con unos tenis o tacones, dependiendo como desees lucir, pero sin importar lo que elijas te verás espectacular desde casa.

Otro look sencillo y cómodo para el 31 es llevar leggins y combinarlo con suéter y tenis - Pinterest

Mini falda con suéter

Para estas fechas también te verás espectacular con una mini falda y si la combinas con un suéter o camiseta te verás fenomenal.

Completa el outfit con unos tenis, botas o tacones, lo que tengas en tu armario, te verás espectacular en las fotos que tomes para el recuerdo.

También puedes llevar una mini falda con un suéter o camiseta y combinarlo con tenis - Pinterest

Suéter oversize con maxi botas

Una prenda que se usa mucho esta temporada es un suéter oversize que puedes llevar de muchas maneras y una de ellas es como vestido, pues es grande.

Y lo puedes combinar a la perfección con unas maxi botas, lucirás fabulosa y cómoda, y si no tienes maxi botas puedes usar unas panti medias y tenis, te verás igual de increíble.

Puedes sacarle provecho a las prendas de tu clóset luciendo un suéter oversize con unas maxi botas - Pinterest

Pantalón paper bag con crop top y suéter

Otra opción para recibir el Nuevo Año con estilo pero cómoda desde casa es llevar un pantalón paper bag con un crop top y complementar con un suéter.

Lleva tenis si quieres sentirte cómoda, o unos tacones si deseas lucir fabulosa, como sea te verás muy bien y será un look increíble.

Otro look cómodo y sencillo es un pantalón paper bag con crop top y un suéter - Pinterest

